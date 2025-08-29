Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, Foyth alternativa ad Akanji? Non c’è apertura | CM.IT

Foto dell'autore

I rossoneri, anche per bocca di Igli Tare, sono a caccia di un difensore

Manuel Akanji è l’obiettivo del Milan per rinforzare la propria linea difensiva. Il direttore sportivo Igli Tare ha pubblicamente ammesso, nell’imminenza della sfida contro il Lecce, di essere al lavoro per il centrale del Manchester City, ma ci sarà ancora tanto da lavorare.

Manuel Akanji in azione
Milan, Foyth alternativa ad Akanji? Non c’è apertura | CM.IT (Lapresse) – calciomercato.it

Nel frattempo, però, spuntano delle alternative e proprio pochi minuti fa ‘Sky Sport’ ha fatto il nome di Juan Foyth. Il 27enne polivalente calciatore del Villarreal è stato accostato ai rossoneri come piano B in caso di naufragio della trattativa per Akanji.

Milan, porta chiusa per Foyth: l’argentino non apre

Tuttavia, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non si registra alcuna apertura ad una eventuale partenza in questi ultimi giorni della sessione estiva del calciomercato. Un muro eretto non direttamente per il Milan, ma in generale: l’intenzione da parte di Foyth è quella di non lasciare il ‘Submarino Amarillo’, almeno per questa stagione.

Foyth battaglia con Vinicius Junior
Milan, porta chiusa per Foyth: l’argentino non apre (Lapresse) – calciomercato.it

Nelle scorse settimane si è interessata la Fiorentina, ma la voglia di giocare la Champions League ha fatto la differenza. Vedremo se le cose cambieranno nei prossimi giorni e vi terremo aggiornati.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie