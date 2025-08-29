Milan, Foyth alternativa ad Akanji? Non c’è apertura | CM.IT

I rossoneri, anche per bocca di Igli Tare, sono a caccia di un difensore

Manuel Akanji è l’obiettivo del Milan per rinforzare la propria linea difensiva. Il direttore sportivo Igli Tare ha pubblicamente ammesso, nell’imminenza della sfida contro il Lecce, di essere al lavoro per il centrale del Manchester City, ma ci sarà ancora tanto da lavorare.

Nel frattempo, però, spuntano delle alternative e proprio pochi minuti fa ‘Sky Sport’ ha fatto il nome di Juan Foyth. Il 27enne polivalente calciatore del Villarreal è stato accostato ai rossoneri come piano B in caso di naufragio della trattativa per Akanji.

Milan, porta chiusa per Foyth: l’argentino non apre

Tuttavia, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non si registra alcuna apertura ad una eventuale partenza in questi ultimi giorni della sessione estiva del calciomercato. Un muro eretto non direttamente per il Milan, ma in generale: l’intenzione da parte di Foyth è quella di non lasciare il ‘Submarino Amarillo’, almeno per questa stagione.

Nelle scorse settimane si è interessata la Fiorentina, ma la voglia di giocare la Champions League ha fatto la differenza. Vedremo se le cose cambieranno nei prossimi giorni e vi terremo aggiornati.