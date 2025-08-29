Tare allo scoperto: “Valutiamo scambio Gimenez-Dovbyk”. Poi annuncio su Akanj

Le parole del Direttore sportivo rossonero prima di Lecce-Milan, secondo anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A

Igli Tare ha parlato a ‘Dazn’ poco prima di Lecce-Milan.

Mercato e non solo, ecco le parole del Ds rossonero raccolte da Calciomercato.it:

PARTITA – “La sconfitta con la Cremonese è stata brutta, così come la settimana. Dobbiamo mantenere la calma e dobbiamo essere bravi nel cercare e trovare la strada della vittoria. Se analizzi il Milan dell’anno scorso, gli errori con la Cremonese sono molto simili. Dobbiamo lottare con grandi e piccole allo stesso modo. Noi lottiamo per obiettivi importanti e abbiamo cambiato il modulo per dare sicurezza alla squadra”

ATTACCO – “Penso che come avete sentito c’è la voce di uno scambio tra Gimenez e Dovbyk. Nkunku ha tanta qualità e un gran livello: può giocare come centravanti e può anche spaziare sul 3-4-2-1 o sul 3-5-2 e darà imprevedibilità alla squadra con velocità”.

ALTRI REPARTI – “Prenderemo un altro difensore centrale, stiamo valutando in questi ultimi giorni finali e su Musah prenderemo una decisione finale”.

DOVBYK-GIMENEZ – “Se ora siamo al completo in attacco? Numericamente sì, stiamo valutando lo scambio Dovbyk-Gimenez. Pensiamo solo a uno scambio, altrimenti rimaniamo così. Non facendo le coppe dobbiamo avere una rosa giusta, abbiamo concordato con Allegri”

AKANJI – “Ancora non lo abbiamo convinto. Il cambio di modulo ci ha messo un po’ in difficoltà, per cui dobbiamo essere bravi nelle ultime 72 ore a portare a casa un giocatore di esperienza. Akanji è un profilo che ce l’ha, oltre alla qualità per giocare nel Milan”

MUSAH – “La decisione finale sarà presa domani; c’è un accordo con l’Atalanta ma l’infortunio di Jashari ha complicato le cose”