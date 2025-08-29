Ziolkowski è arrivato a Fiumicino: il primo ‘forza Roma’ e il siparietto con la tifosa | VIDEO CM.IT

Jan Ziolkowski sbarca a Roma: l’arrivo nella Capitale del nuovo acquisto dei giallorossi | VIDEO CM.IT

Jan Ziolkowski è arrivato a Roma. È lui il secondo colpo per la difesa giallorossa dopo Ghilardi. Il polacco è sbarcato all’aeroporto di Fiumicino intorno alle 9:40, poi si è mostrato mezz’ora più tardi, tra i primi sorrisi, le foto con alcuni tifosi che erano ad aspettarlo e l’immancabile primo “forza Roma“.

Ziolkowski arriva alla Roma a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro più il 10% della futura rivendita che andrà al Legia Varsavia. Quest’ultimo elemento è stato l’oggetto del contendere per diverse settimane, insieme alla volontà da parte del club polacco di tenere il proprio gioiellino per le partite di che valevano l’accesso alla Conference League. Non a caso, ieri sera il classe 2005 è sceso in campo nel ritorno contro l’Hibernian, anche se è stato espulso nei supplementari e salterà quindi l’esordio della Roma in Europa.

Alla fine il Legia è riuscito a riagguantare il risultato in rimonta sul 3-3 qualificandosi alla fase campionato del torneo. Per Ziolkowski emozione palpabile insieme alla compagna: sarà un rinforzo importante per la rosa di Gasperini che in difesa ha la coperta un po’ corta.



I giallorossi lavoreranno adesso ai prossimi colpi, da Tsimikas all’attaccante. Che quasi sicuramente non sarà Jadon Sancho, per la delusione di una tifosa giallorossa – evidentemente un po’ confusa – che stamattina a Fiumicino ha inneggiato proprio all’inglese volendo salutare il nuovo arrivato. Con lo sguardo ovviamente perplesso di Ziolkowski.