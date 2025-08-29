Inter superata, il Milan accelera per il difensore bianconero

La dirigenza rossonera può mettere a segno un grande colpo allo scadere: occhi sul difensore bianconero, così l’Inter è battuta

Tre giorni a disposizione per mettere a posto le cose. Dopo l’esordio da incubo in quel di San Siro contro la Cremonese, la squadra rossonera può e deve cercare conforto dal mercato. Un mercato sul quale Tare e Furlani sono pronti a mettere mano, ancora.

Il capitolo legato all’attacco, con Christopher Nkunku, rischia di essere chiuso. Molto dipenderà dalle occasioni che si presenteranno, alle condizioni economiche giuste. La questione relativa alla difesa, invece, è probabile che porti novità di un certo peso alla retroguardia del ‘Diavolo’.

Massimiliano Allegri ha richiesto a gran voce tanto una punta quanto un nuovo profilo in difesa, al centro, per cercare di ritrovare la solidità che servirebbe ad arrivare lontano. Nelle ultime ore sono diversi i nomi venuti a galla per accontentare Allegri: a sorpresa, uno su tutti, è da tempo un obiettivo dell’Inter di Chivu.

Inter ko, il Milan ci prova: difensore dalla Serie A

Dall’attacco alla difesa: il Milan ha le idee chiare su come far felice Massimiliano Allegri in questa manciata di ore a disposizione della dirigenza di Via Aldo Rossi. E se per l’attacco dopo Nkunku non è chiaro se vi sia spazio per una punta di ruolo, in difesa l’ultima idea si chiama Oumar Solet.

Secondo quanto riferito da ‘Il Messaggero Veneto’ la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe avere qualche difficoltà a chiudere l’operazione Akanji. Sul centrale svizzero, per il quale il Manchester City ha dato il via libera alla cessione, nelle ultime ore si è inserito il Tottenham molto interessato alla firma del difensore classe 1995. Nonostante l’apertura di Akanji, i rossoneri potrebbero, dunque, decidere di virare su Solet che anche da un punto di vista tattico rappresenterebbe l’ideale nella retroguardia a tre disegnata da Allegri. Il 25enne francese si piazzerebbe sul centro-destra ma all’occorrenza potrebbe essere sfruttato anche in una difesa a quattro in caso di cambio di modulo.

L’Inter è da settimane sulle tracce del centrale bianconero ma oltre al prestito con diritto di riscatto la dirigenza di Viale della Liberazione non si è mai spinta. Il Milan, per battere la concorrenza dei cugini, potrebbe avanzare spedito con l’obbligo di riscatto ad una cifra vicina ai 25 milioni di euro che accontenterebbe la dirigenza friulana. Solet, classe ‘2000 e quindi cinque anni più giovane di Akanji, è arrivato da svincolato a Udine lo scorso inverno attestandosi come uno dei centrali più affidabili della Serie A.