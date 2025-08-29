Allegri dribbla il mercato e stupisce su Nkunku: “Non so come utilizzarlo”

Il tecnico glissa in merito ad acquisti e cessioni e sorprende tutti parlando di quello che è ormai il nuovo acquisto del Milan

Prima vittoria in campionato nel nuovo corso in rossonero per Massimiliano Allegri. Il Milan ha espugnato il campo del Lecce, superando 0-2 i padroni di casa grazie alle reti di Loftus-Cheek e Pulisic.

Al termine del match, l’allenatore rossonero ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’, glissando però la questione mercato e concentrandosi solo (o quasi) sul discorso partita.

Sulla gara: “Per noi era importante vincere, a Lecce è sempre difficile, abbiamo giocato anche una buona gara a livello tecnico, abbiamo concesso 3/4 occasioni dove dovevamo comportarci meglio nella fase difensiva. Vincere era importante per risollevare la classifica e riscattarci. Credo che le gare bisogna vincerle sul campo, non è che se abbiamo la maglia del Milan si vince la partita in automatico, la squadra oggi ha giocato con grande umiltà e pazienza”.

Su Nkunku: “Non so come potrò utilizzarlo, ma è un giocatore di grande qualità, l’importante è trovare equilibrio, ma davanti abbiamo ottimi giocatori”.

Sistema di gioco: “Non ho deciso di cambiarlo, invece di giocare con due davanti come fatto sempre ho preferito mettere uno in più a metà campo. In questo modo qui abbiamo più equilibrio e copriamo bene il campo. Bisogna trovare più sicurezza e questa la trovi solo se riesci a non prendere gol per più partite”.

Situazioni Musah e Gimenez: “Non ho affrontato al momento nessuna delle due questioni, non l’abbiamo fatto prima della gara perché avevamo una partita molto importante, c’era già stata confusione la scorsa settimana, era importante concentrarsi sulla partita. Domani la società penserà al da farsi nel miglior modo possibile, io credo che questi giocatori stiano capendo, stanno lavorando molto bene, bisogna continuare così”.