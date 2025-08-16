DIRETTA Calciomercato: le notizie di sabato 16 agosto LIVE

Rumours e affari del 16 agosto, i movimenti principali di Napoli, Inter, Juventus, Milan, Roma e non solo in tempo reale

Una settimana all’inizio del campionato e nel frattempo il mercato prosegue. E si entra così nella fase finale, quella più calda e determinante della sessione estiva. Oggi altra giornata che può essere molto importante e in cui su Calciomercato.it vi aggiorneremo minuto per minuto.

La Roma ha deciso di non cedere Manu Koné e intanto punta a chiudere per Jadon Sancho e Leon Bailey per completare l’attacco. La Juventus attende di riportare a Torino Kolo Muani, il Milan lavora per l’attaccante mentre l’Inter deve capire ora la strategia da adottare. Il Napoli, invece, sta definendo l’acquisto di Juanlu e Gutierrez mentre sta cercando un altro rinforzo a centrocampo.

13:37 Roma, le ultime su Bailey, Salah Eddine e Baldanzi Roma, Bailey pronto a partire per l’Italia: affare ai dettagli. In uscita, si tratta per Salah Eddine in Eredivisie, mentre sul fronte Baldanzi l’Udinese e altri club di Serie A si fanno avanti. #Bailey ormai aspetta solo l’ultimo via libera per volare in Italia e sostenere le visite mediche con la #Roma. Operazione ai dettagli tra i club. #SalahEddine: i giallorossi, già a luglio, avevano chiesto all’entourage del terzino di cercare una nuova squadra. Ci sono degli… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 16, 2025

13:31 Udinese, si avvicinano Cheddira e Zanoli Conferme su Cheddira verso l’Udinese, segnali positivi per i friulani anche per Zanoli: può concretizzarsi il doppio colpo dal Napoli.

13:15 CM.IT | Chiesa, dialogo col Liverpool: cosa succede adesso Liverpool, Chiesa felice dopo il gol e con la fiducia dei ‘Reds’: ma il ritorno in Serie A a fine mercato non è da escludere.

12:08 Juve, il Nottingham rompe gli indugi per Douglas Luiz Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il Nottingham Forest ha deciso di rompere gli indugi e sta preparando un’offerta importante per Douglas Luiz.

11:30 Il Galatasaray offre 10 milioni per Ederson Ederson può seriamente lasciare il Manchester City: il Galatasaray ha infatti offerto 10 milioni per il portiere brasiliano, che libererebbe così la casella per l’arrivo di Gigio Donnarumma da Guardiola.

10:52 Pavard può partire, Badé chiude col Bayer ma può aspettare l'Inter Benjamin Pavard può ancora lasciare l’Inter, anche se lui vorrebbe restare: Galatasaray e Arabia su di lui. In Germania sono convinti: Badé sta chiudendo col Bayer Leverkusen, ma l’Inter può inserirsi in extremis con il gradimento del giocatore che è disposto ad aspettare. Ma non troppo.

10:15 Roma, Bailey si avvicina: non convocato dall'Aston Villa Leon Bailey si avvicina alla Roma. Il giamaicano non è stato convocato da Emery per l’esordio in Premier con il Newcastle: “Stiamo trattando la cessione”. Nelle prossime ore i giallorossi proveranno a chiudere per far arrivare il giocatore in Italia.

09:42 Liverpool, Slot chiude all'addio di Chiesa ma il Milan spinge Arne Slot ha parlaato di Federico Chiesa e del suo futuro dopo il gol vittoria contro il Bournemouth: “Finché è qui, è sicuramente un giocatore del Liverpool e non ho motivo di credere che qualcosa cambierà”. Il Milan, però, ci pensa sempre e Tare avrebbe intensificato i contatti.

09:06 Calabria riparte dal Panathinaikos Davide Calabria ripartirà dalla Grecia: accordo per un triennale con iil Panathinaikos.