DIRETTA Calciomercato: le notizie di sabato 16 agosto LIVE

Rumours e affari del 16 agosto, i movimenti principali di Napoli, Inter, Juventus, Milan, Roma e non solo in tempo reale

Una settimana all’inizio del campionato e nel frattempo il mercato prosegue. E si entra così nella fase finale, quella più calda e determinante della sessione estiva. Oggi altra giornata che può essere molto importante e in cui su Calciomercato.it vi aggiorneremo minuto per minuto.

Randal Kolo Muani (LaPresse) – calciomercato.it

La Roma ha deciso di non cedere Manu Koné e intanto punta a chiudere per Jadon Sancho e Leon Bailey per completare l’attacco. La Juventus attende di riportare a Torino Kolo Muani, il Milan lavora per l’attaccante mentre l’Inter deve capire ora la strategia da adottare. Il Napoli, invece, sta definendo l’acquisto di Juanlu e Gutierrez mentre sta cercando un altro rinforzo a centrocampo.

Roma, le ultime su Bailey, Salah Eddine e Baldanzi

Roma, Bailey pronto a partire per l’Italia: affare ai dettagli. In uscita, si tratta per Salah Eddine in Eredivisie, mentre sul fronte Baldanzi l’Udinese e altri club di Serie A si fanno avanti.

Udinese, si avvicinano Cheddira e Zanoli

Conferme su Cheddira verso l’Udinese, segnali positivi per i friulani anche per Zanoli: può concretizzarsi il doppio colpo dal Napoli.

CM.IT | Chiesa, dialogo col Liverpool: cosa succede adesso

Liverpool, Chiesa felice dopo il gol e con la fiducia dei ‘Reds’: ma il ritorno in Serie A a fine mercato non è da escludere.

Juve, il Nottingham rompe gli indugi per Douglas Luiz

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il Nottingham Forest ha deciso di rompere gli indugi e sta preparando un’offerta importante per Douglas Luiz.

Il Galatasaray offre 10 milioni per Ederson

Ederson può seriamente lasciare il Manchester City: il Galatasaray ha infatti offerto 10 milioni per il portiere brasiliano, che libererebbe così la casella per l’arrivo di Gigio Donnarumma da Guardiola.

Pavard può partire, Badé chiude col Bayer ma può aspettare l'Inter

Benjamin Pavard può ancora lasciare l’Inter, anche se lui vorrebbe restare: Galatasaray e Arabia su di lui. In Germania sono convinti: Badé sta chiudendo col Bayer Leverkusen, ma l’Inter può inserirsi in extremis con il gradimento del giocatore che è disposto ad aspettare. Ma non troppo.

Roma, Bailey si avvicina: non convocato dall'Aston Villa

Leon Bailey si avvicina alla Roma. Il giamaicano non è stato convocato da Emery per l’esordio in Premier con il Newcastle: “Stiamo trattando la cessione”. Nelle prossime ore i giallorossi proveranno a chiudere per far arrivare il giocatore in Italia.

Liverpool, Slot chiude all'addio di Chiesa ma il Milan spinge

Arne Slot ha parlaato di Federico Chiesa e del suo futuro dopo il gol vittoria contro il Bournemouth: “Finché è qui, è sicuramente un giocatore del Liverpool e non ho motivo di credere che qualcosa cambierà”. Il Milan, però, ci pensa sempre e Tare avrebbe intensificato i contatti.

Calabria riparte dal Panathinaikos

Davide Calabria ripartirà dalla Grecia: accordo per un triennale con iil Panathinaikos.

L’Atletico Madrid avrebbe rifiutato un’offerta da 20 milioni da parte del Bournemouth per Nahuel Molina, giocatore anche nel mirino della Juventus. Gli inglesi per ora cambieranno obiettivo.

