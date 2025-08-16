Il Neom affronta la Roma e punta la Serie A: colloquio con Massara allo ‘Stirpe’ e due nomi nel mirino

Il club saudita neopromosso a Frosinone contro i giallorossi, con Ndicka al centro dell’attenzione e gli occhi pure in casa Inter

La Roma affronta al ‘Benito Stirpe’ di Frosinone il Neom FC, squadra araba neopromossa in Saudi Pro League che sta già dimostrando grandi ambizioni sul mercato. Non a caso in campo questa sera ci sono giocatori di calibro internazionale come Lacazette e Benrahma, oltre a Hegazy, Bulka e l’ultimo acquisto Abdoulaye Doucoure arrivato a parametro zero dopo la fine dell’avventura all’Everton.

Ma l’intenzione è quella di non fermarsi, con l’obiettivo di rinforzarsi soprattutto in difesa. Nel mirino dei sauditi è finito da qualche tempo anche Evan Ndicka, che insieme a Manu Koné in questi giorni è stato al centro delle voci di mercato in uscita. Chiusa la porta dai Friedkin per il francese e viste le grandi difficoltà nella cessione di almeno 7-8 esuberi a titolo definitivo tra gli scenari resta anche quello di un addio pesante. E in questo senso l’indiziato principale è proprio Ndicka. Potrebbe essere stato magari proprio questo l’oggetto del colloquio che nel prepartita ha visto protagonisti il ds della Roma Massara e i dirigenti del Neom nel prepartita del match dello ‘Stirpe’. I giallorossi lo valutano almeno 40 milioni, e anche lui ovviamente deve riflettere sull’offerta.

Il ds si poi andato a posizionare in tribuna per vedere la partita (c’è anche il suo ‘vice’), in un momento molto frenetico per lui: Bailey ormai è a un passo e si attende l’ok per farlo viaggiare in Italia, restando in attesa pure per Sancho. Ma non è l’unico possibile nome sul taccuino degli arabi che come direttore sportivo hanno il greco Dourekas, ex braccio destro di Marinakis al Nottingham Forest. Oltre a Ndicka c’è anche infatti pure Benjamin Pavard, che l’Inter sarebbe anche disposta a cedere con una congrua cifra sul tavolo. Il difensore francese preferirebbe restare all’Inter, su di lui c’è anche il Galatasaray. Per il Neom sicuramente questa sera è un’ottima occasione per lavorare in tal senso e vedere all’opera Ndicka, in campo da titolare.