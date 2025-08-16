L’Inter cambia in difesa. Chance Pavard, sorpasso lampo per l’erede: da lunedì l’annuncio

In questi ultimi giorni di mercato il difensore francese può cambiare i piani dei nerazzurri in difesa: pronto l’inserimento per il sostituto

L’Inter è in una fase molto particolare del suo mercato. Leoni è sfumato definitivamente con il trasferimento al Liverpool, i discorsi per Manu Koné si sono interrotti per volore dei Friedkin che ne hanno bloccato la cessione. E per la questione Lookman resta ancora tutto in stallo. E intanto i tifosi non nascondono il loro malumore per le lungaggini di alcune situazioni, ma soprattutto per la mancanza di rinforzi in due zone di campo che secondo loro avrebbero bisogno più delle altre. Ad esempio un mediano o una mezzala fisica, senza escludere un difensore centrale che possa anche raccogliere in futuro l’eredità di Acerbi e de Vrij.

In tal senso, un altro dei nomi finiti nelle indiscrezioni di calciomercato è Benjamin Pavard. Il francese lo scorso anno ha avuto diversi problemi fisici, in questi giorni si è parlato parecchio di una sua possibile cessione in caso di offerte all’altezza. E gli estimatori per l’ex Bayern Monaco non mancano. Su di lui ci sono gli occhi del Galatasaray, ma non solo. Come risulta a Calciomercato.it, per Pavard c’è anche l’interesse da parte di una squadra araba che ovviamente in termini economici hanno disponibilità a sufficienza. L’Inter sarebbe disposta a cederlo, ma il francese ad ora preferirebbe non muoversi da Milano a meno di una proposta irrifiutabile. In Francia, tra l’altro, si è parlato anche di una possibile pista Lille. In tal senso per i nerazzurri ci sono già gli eventuali sostituti.

Pavard può salutare, l’Inter pronta a piombare su Badé. Il Bayer ha quasi chiuso, ma lui aspetta

Sono principalmente due i nomi in orbita Inter per la difesa, soprattutto in caso di cessione di Pavard. Uno è Oumar Solet dell’Udinese, reduce da una grande stagione dopo essere arrivato da svincolato. L’altro è Loic Badé del Siviglia, anche lui vecchia conoscenza delle cronache di mercato nerazzurre e italiane (era stato vicino alla Roma lo scorso anno). Su quest’ultimo, però, Marotta e Ausilio dovranno muoversi in maniera molto tempestiva.

Come riporta Florian Plettenberg di Sky Sport DE, e rilanciato poi in Spagna da ‘El Desmarque’, la trattativa col Bayer Leverkusen starebbe entrando nella fase finale. In Germania si parla di un accordo da 30 milioni di euro, i club starebbero definendo i dettagli dell’accordo mentre col giocatore l’intesa è stata già raggiunta per un contratto fino al 2030. Il Siviglia, come noto, ha necessità importanti di mercato e ha bisogno di cedere in questo momento. Ma sempre in Germania si fa riferimento a qualcuno che può far saltare il banco: l’Inter.

Ci sarebbe infatti ancora la possibilità di un inserimento tra Bayer e Siviglia e l’indiziata numero uno sarebbe appunto il club nerazzurro. Badé è interessato a un trasferimento in Serie A e sarebbe anche disposto ad aspettare una mossa da viale della Liberazione. Ma non troppo a lungo. Anche perché avrà bisogno del suo tempo per rimettersi in piedi dopo l’infortunio e puntare un ruolo da protagonista nell’anno che porta al Mondiale. In ogni caso da lunedì in poi ogni giorno può essere quello buono per l’annuncio di Badé al Bayer Leverkusen. A meno che l’Inter…