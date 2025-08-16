Roma, Bailey sempre più vicino: segnale importante dall’Inghilterra. Atteso l’arrivo in Italia

L’attaccante giamaicano può essere il prossimo rinforzo a disposizione di Gasperini, che oggi affronterà il Neom in amichevole a Frosinone

La Roma blinda Manu Koné e prova a regalare a Gasperini i rinforzi in attacco. Il Ferragosto di ieri è stato importante per il mercato giallorosso, soprattutto sul fronte di quella che era la possibile cessione del centrocampista francese. C’erano dei contatti in corso con l’Inter, ma come vi avevamo anticipato su Calciomercato.it la posizione dei Friedkin sarebbe stata decisiva per il suo futuro. E così è stato, visto che nel pomeriggio la proprietà ha deciso di dire no all’eventuale addio di Koné, fondamentale per Gasperini e soprattutto vero e proprio beniamino dei tifosi romanisti che sui social stavano insorgendo.

Il tecnico di Grugliasco – che oggi affronterà il Neom a Frosinone nell’ultima amichevole estiva – ha chiesto una vera e propria rivoluzione alla società, con almeno altri 5-6 acquisti e un restyling anche e soprattutto in attacco. Proprio lì dovrebbe arrivare il prossimo colpo di Ricky Massara, con il nome di Leon Bailey che si sta avvicinando a Trigoria. Il ds ci sta lavorando da qualche giorno, la volontà è di prenderlo in prestito – anche oneroso – con riscatto dall’Aston Villa. Ma in questo senso un indizio importante è arrivato proprio dall’Inghilterra: mister Unai Emery ha infatti escluso l’attaccante giamaicano dai convocati per l’esordio in campionato contro il Newcastle.

“Non è a disposizione dal momento che ci sono contatti con la possibilità che possa partire. Se andrà via lo accetteremo, ma lo stesso sarà se invece rimarrà”, le parole del manager spagnolo in conferenza stampa. Un indizio importante, con la Roma che lavorerà anche oggi per provare a dare l’accelerata definitiva e farlo arrivare nella capitale. E nel frattempo si tiene calda anche la pista che porta a Jadon Sancho. Sul fronte uscite la situazione resta piuttosto complicata, con tanti esuberi da piazzare con offerte – da Dovbyk a Baldanzi – quasi per tutti arrivate solamente in prestito. Per questo non è da escludere una cessione importante: tolto Koné dal mercato (ma in realtà non c’è mai stato), l’indiziato resta Ndicka.