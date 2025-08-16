Roma, problema cessioni: cosa succede adesso con gli esuberi in chiave Koné

Nella Capitale, possibili diversi addii ma sarà complesso procedere a così tante cessioni: dialoghi continui tra allenatore e dirigenza, gli ultimi sviluppi

Ancora tanti stravolgimenti prevedibili in tutta la Serie A e in particolare in alcune squadre, prima della fine del mercato. In particolare in casa Roma, dove gli esuberi sono numerosi. Con i giallorossi che intanto dialogano con l’Inter per l’affare Koné, su cui, alla fine, come raccontato da Calciomercato.it sarà determinante il parere dei Friedkin.

In tal senso, c’è dialogo costante tra loro e l’allenatore Gasperini. E tra quest’ultimo e il direttore sportivo Frederic Massara. Il tecnico è stato chiaro: vuole tanti elementi nuovi, specialmente nel reparto offensivo. Ma ci sono delle evidenti difficoltà nel piazzare i sette-otto esuberi, per i quali è decisamente complesso arrivare in tutti i casi a una cessione a titolo definitivo.

#Gasperini ha chiesto e ottenuto un rapporto diretto con i #Friedkin. A loro anche recentemente ha ribadito la necessità di rivoluzionare l’attacco con tanti elementi nuovi. È quindi in pressing costante su #Massara per avere altri giocatori. Il problema principale che stiamo… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 15, 2025

Dovbyk non è l’attaccante ideale per Gasperini, ma nel suo caso sembra potersi puntare al massimo ad un prestito con riscatto. Complessa anche la sua sostituzione: Krstovic sarebbe il profilo migliore, ma il Lecce chiede tra i 20 e i 25 milioni di euro per lui. Pellegrini e Dybala non rientrano nei piani per motivi di ingaggio, il primo ha offerte dall’Inghilterra e dalla Turchia. Problematico gestire l’ingaggio anche per Mario Hermoso, che ha uno stipendio molto alto. Kumbulla ha offerte in Italia e in Spagna, con priorità data alla Liga. Per Baldanzi, sono arrivate richieste di prestito dall’Udinese e da altri club. Da trovare una soluzione in uscita anche per Salah-Eddine.

Tutti questi motivi, messi insieme, fanno sì, come spiegato da Calciomercato.it, che la cessione di Koné o di un altro big possa rendersi necessaria perché quella che maggiormente darebbe possibilità di monetizzare, per poi procedere ad altri acquisti. Tra non molto, il club dovrà prendere una decisione.