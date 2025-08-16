Atalanta
Roma, problema cessioni: cosa succede adesso con gli esuberi in chiave Koné

Nella Capitale, possibili diversi addii ma sarà complesso procedere a così tante cessioni: dialoghi continui tra allenatore e dirigenza, gli ultimi sviluppi

Ancora tanti stravolgimenti prevedibili in tutta la Serie A e in particolare in alcune squadre, prima della fine del mercato. In particolare in casa Roma, dove gli esuberi sono numerosi. Con i giallorossi che intanto dialogano con l’Inter per l’affare Koné, su cui, alla fine, come raccontato da Calciomercato.it sarà determinante il parere dei Friedkin.

Roma, problema cessioni: cosa succede adesso con gli esuberi in chiave Koné – Calciomercato.it

In tal senso, c’è dialogo costante tra loro e l’allenatore Gasperini. E tra quest’ultimo e il direttore sportivo Frederic Massara. Il tecnico è stato chiaro: vuole tanti elementi nuovi, specialmente nel reparto offensivo. Ma ci sono delle evidenti difficoltà nel piazzare i sette-otto esuberi, per i quali è decisamente complesso arrivare in tutti i casi a una cessione a titolo definitivo.

Dovbyk non è l’attaccante ideale per Gasperini, ma nel suo caso sembra potersi puntare al massimo ad un prestito con riscatto. Complessa anche la sua sostituzione: Krstovic sarebbe il profilo migliore, ma il Lecce chiede tra i 20 e i 25 milioni di euro per lui. Pellegrini e Dybala non rientrano nei piani per motivi di ingaggio, il primo ha offerte dall’Inghilterra e dalla Turchia. Problematico gestire l’ingaggio anche per Mario Hermoso, che ha uno stipendio molto alto. Kumbulla ha offerte in Italia e in Spagna, con priorità data alla Liga. Per Baldanzi, sono arrivate richieste di prestito dall’Udinese e da altri club. Da trovare una soluzione in uscita anche per Salah-Eddine.

Tutti questi motivi, messi insieme, fanno sì, come spiegato da Calciomercato.it, che la cessione di Koné o di un altro big possa rendersi necessaria perché quella che maggiormente darebbe possibilità di monetizzare, per poi procedere ad altri acquisti. Tra non molto, il club dovrà prendere una decisione.

