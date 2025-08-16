Roma, Gasperini non esclude la cessione di Koné: avviso all’Inter | VIDEO CM.IT

Il tecnico giallorosso non chiude all’addio del francese, soprattutto se questo servirà a completare la rosa negli ultimi giorni di mercato

La Roma pareggia 2-2 contro il Neom FC allo ‘Stirpe’ di Frosinone. Una partita non brillante, probabilmente un passo indietro soprattutto a livello offensivo rispetto alla produzione mostrata in casa dell’Everton. Ma a tenere banco è stato soprattutto il mercato nel postpartita, con la cessione di Manu Koné che sembrava scongiurata ma è stata sostanzialmente tenuta a galla dallo stesso Gasperini in zona mista a Calciomercato.it.

Le parole dell’allenatore della Roma sono state abbastanza chiare, sottolineando che sarebbe una grande perdita ma non è detto che per completare la rosa con i giocatori che servono al tecnico non possa essere sacrificato qualcuno. Che sia Koné oppure Evan Ndicka. L’Inter, come il Neom per l’ivoriano, prendono nota.

Qualche problema in difesa? “Non in difesa, ma di squadra. Le ripartenze le prendono le squadre e le abbiamo concesse mentre eravamo in vantaggio e un’altra sullo 0-0. Non una bella roba, anche perché non c’era nessun motivo per prendere queste infilate. Lavoreremo per non prenderle”.

La squadra era un po’ stanca? “Abbiamo sempre giocato – tranne che col Cannes – con dei climi più freschi e giocare con questo caldo per la prima volta dopo settimane non potevi essere veloce. È stata una gara utile ai fini dell’allenamento, adesso inizia il campionato”.

Come ha visto Dybala? Può giocare anche come falso 9? “Spero di no e spero che possa fare solo il suo ruolo normale e che saremo in grado di fare bene con i nostri centravanti”.

Hermoso l’anno scorso ha vissuto una stagione difficile, Ghilardi è molto giovane. Come sceglie tra i due? “Ghilardi è arrivato da poco e ha fatto una prima partita buona, oggi era in difficoltà. Ma questo succede nel periodo della stagione in cui siamo. Lavoriamo su Hermoso perché per tanti anni ha giocato ad alti livelli ed è un profilo diverso da Ghilardi ma lavoriamo su entrambi”.

Oggi non c’era Salah-Eddine, si aspetta qualcosa dal mercato anche a sinistra? “Vediamo, non so cosa sarà possibile”.

L’impianto di gioco può sopperire a qualche lacuna dei singoli? “L’impianto di gioco c’è, poi con una migliore condizione e con più partite sulle spalle dobbiamo fare meglio”.

Esclude la partenza di Koné? “È una squadra che ha delle qualità e bisogna cercare di migliorarla. Con la società siamo chiari e condivisi su cosa fare, vediamo che cosa succederà in questi 15 giorni. Koné è molto forte e per noi sarebbe una perdita. Vediamo cosa si potrà fare fino alla fine del mercato, la situazione del FFP la conoscete tutti. Stare fermi così a me non piace, siamo bloccati da 20 giorni sul mercato e se devi fare ancora qualche cosa possibilmente senza perdere giocatori è una scelta che verrà fatta. Sono stato chiaro con la società, e anche loro lo sono stati con me. Speriamo di riuscire a fare quello che vogliamo fare”.

Che cosa c’è di positivo nella gara di oggi? “L’impianto di gioco esiste, la squadra sa stare in campo e sa muoversi. Abbiamo sprecato l’occasione di fare una buona gara nel momento in cui abbiamo subito due rimonte. Altrimenti veniva fuori un altro tipo di gara. Poi è chiaro che subentra la fatica nel secondo tempo e non hai la lucidità per creare gol e vincere. Queste partite vanno prese come un allenamento ed è stato ottimo. In quella squadra avversaria ci sono dei buonissimi giocatori”.

A livello di tempistiche aveva avuto rassicurazioni diverse? “Purtroppo sono quelle del mercato, non quelle che vorrebbe Massara. Sono queste per tutti, non solo per la Roma. È un mercato che si accende e si completa a campionato avviato. È una bestialità e ti trovi ad iniziare la stagione con dei possibili cambiamenti e non è piacevole. È così nel mondo”.