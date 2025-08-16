Donnarumma, firma più vicina: ecco cosa manca

Il futuro del portiere ex Milan sta per essere deciso: svolta inaspettata, così Donnarumma può salutare subito il PSG

Mancano meno di due settimane alla chiusura della sessione estiva di calciomercato e i colpi ad effetto stanno per arrivare. Uno di questi riguarderà verosimilmente Gianluigi Donnarumma che ha ormai chiuso la sua avventura al PSG.

Giorni bollenti per il portiere classe ’99, grande trascinatore della squadra di Luis Enrique alla vittoria dell’ultima Champions League e ora incredibilmente fuori dai piani dell’allenatore spagnolo. La mancata convocazione per la finale di Supercoppa Europea contro il Tottenham – vinta tra l’altro in rimonta, nonostante il grave errore del neo numero 1 Chevalier – ha di fatto messo la parola fine sull’esperienza di Gigio sotto la Tour Eiffel. Prima la lettera d’addio di Donnarumma ai suoi tifosi, poi le durissime parole del suo agente, Enzo Raiola, che ha attaccato Luis Enrique e promesso azioni legali contro il PSG hanno chiuso un cerchio fatto di polemiche e tanta delusione.

Oggi, virtualmente, uno dei portieri più forti e decisivi al mondo non ha squadra. Almeno, ancora per poco. Perché si sta evolvendo l’incastro che potrebbe effettivamente regalare una nuova grande avventura all’ex milanista, a quattro anni dal suo approdo a Parigi a parametro zero. Il sogno che l’Inter aveva segretamente coltivato nei mesi scorsi – portarlo a parametro zero ad Appiano Gentile – sta per sfumare ufficialmente.

Donnarumma, ci siamo: accordo e firma ad un passo

Nel futuro di Donnarumma c’è un intreccio che riguarda due club oltre al PSG: il Galatasaray ed il Manchester City. La dirigenza turca nelle ultime ore sembra aver trovato ormai l’accordo per l’arrivo di un nuovo portiere: la scelta è ricaduta sul brasiliano Ederson.

In occasione della prima giornata di campionato, nella quale la squadra di Guardiola ha agevolmente battuto in trasferta il Wolverhampton, Ederson non solo non ha messo piede in campo ma non è stato nemmeno convocato. Il Galatasaray pare pronto ad accontentare i ‘Citizens’ con un’offerta da 10 milioni per il 31enne sudamericano che nel frattempo ha l’accordo verbale con la dirigenza turca da tempo. Lo slot per accogliere Donnarumma adesso c’è, nonostante al City recentemente sia già arrivato Trafford.

Cosa manca adesso? Con Donnarumma già d’accordo per uno stipendio da 12 milioni all’anno, più bonus, servirà che i club trovino l’intesa. Nei giorni scorsi la società di Al-Khelaifi ha provato ad alzare un muro chiedendo cifre inappropriate per l’addio di Donnarumma che – ricordiamo – vedrà scadere il suo contratto con i francesi tra meno di un anno. Ormai manca poco: Guardiola e il City sono pronti all’ultimo sforzo per portare Donnarumma in Premier League.