Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Donnarumma all’Inter, la scelta è fatta

Foto dell'autore

Il portiere italiano al Paris Saint-Germain è ormai un separato in casa: decisione presa in merito ad un futuro nerazzurro

Un vero e proprio caso che rischia di animare queste ultime settimane di calciomercato. L’esclusione di Gigio Donnarumma dai convocati della Supercoppa Europea in programma a Udine tra Paris Saint-Germain e Tottenham continua a far scalpore.

Donnarumma in azione
Psg-Donnarumma, clima teso: scelta fatta sull’Inter (Lapresse) – Calciomercato.it

Il club transalpino non sembra essere intenzionato a scendere a compromessi. La volontà era quella di abbassare lo stipendio dell’estremo difensore, ma la scelta di puntare su Chevalier, arrivato dal Lille è ora chiarissima. Donnarumma è stato sostanzialmente messo alla porta e adesso il Psg spera in una chiamata da parte di un club che possa acquistarne il cartellino.

Tra questi club si parla soprattutto di Manchester United e Manchester City, ma è indubbio che la situazione Donnarumma ingolosisce anche i top club italiani, come Juventus ed Inter.

Futuro Donnarumma, la scelta si chiama Inter

E proprio in merito a questa vicenda abbiamo deciso, attraverso il nostro account X, di proporre un sondaggio chiedendo, alla luce della situazione in casa Psg, dove vorrebbero vedere Gigio Donnarumma.

Sondaggio Donnarumma
Futuro Donnarumma, la scelta cade sull’Inter – Calciomercato.it

E la scelta è ricaduta proprio sull’Inter. Il club nerazzurro è stato votato dalla maggior parte dei partecipanti al sondaggio, con il 39,4% dei voti. La volontà dunque è piuttosto chiara: rivedere Donnarumma in Italia, magari con la maglia dei grandi rivali del club in cui è cresciuto e di cui si è sempre dichiarato tifoso. La seconda scelta si chiama Manchester City, votata dal 26,8%. La squadra di Guardiola potrebbe salutare Ederson. Ha recentemente speso molto per riportare a casa James Trafford, ma l’occasione Donnarumma è decisamente ghiotta.

Chi invece potrebbe approfittarne è uno dei club grandi protagonisti di questo mercato, il Galatasaray. I turchi, che hanno già investito tanto per Osimhen (e non solo), sono alla caccia di un nuovo portiere. Proprio Ederson è uno dei papabili, ma attenzione a questo punto anche all’opzione Donnarumma. Il Galatasaray è stato scelto dal 21,8%. Più indietro invece c’è il Manchester United, scelto dal 12%, forse il club che più ha bisogno di un nuovo portiere, ma che per la situazione che sta vivendo è davvero un cantiere aperto.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie