Donnarumma all’Inter, la scelta è fatta

Il portiere italiano al Paris Saint-Germain è ormai un separato in casa: decisione presa in merito ad un futuro nerazzurro

Un vero e proprio caso che rischia di animare queste ultime settimane di calciomercato. L’esclusione di Gigio Donnarumma dai convocati della Supercoppa Europea in programma a Udine tra Paris Saint-Germain e Tottenham continua a far scalpore.

Il club transalpino non sembra essere intenzionato a scendere a compromessi. La volontà era quella di abbassare lo stipendio dell’estremo difensore, ma la scelta di puntare su Chevalier, arrivato dal Lille è ora chiarissima. Donnarumma è stato sostanzialmente messo alla porta e adesso il Psg spera in una chiamata da parte di un club che possa acquistarne il cartellino.

Tra questi club si parla soprattutto di Manchester United e Manchester City, ma è indubbio che la situazione Donnarumma ingolosisce anche i top club italiani, come Juventus ed Inter.

Futuro Donnarumma, la scelta si chiama Inter

E proprio in merito a questa vicenda abbiamo deciso, attraverso il nostro account X, di proporre un sondaggio chiedendo, alla luce della situazione in casa Psg, dove vorrebbero vedere Gigio Donnarumma.

E la scelta è ricaduta proprio sull’Inter. Il club nerazzurro è stato votato dalla maggior parte dei partecipanti al sondaggio, con il 39,4% dei voti. La volontà dunque è piuttosto chiara: rivedere Donnarumma in Italia, magari con la maglia dei grandi rivali del club in cui è cresciuto e di cui si è sempre dichiarato tifoso. La seconda scelta si chiama Manchester City, votata dal 26,8%. La squadra di Guardiola potrebbe salutare Ederson. Ha recentemente speso molto per riportare a casa James Trafford, ma l’occasione Donnarumma è decisamente ghiotta.

Chi invece potrebbe approfittarne è uno dei club grandi protagonisti di questo mercato, il Galatasaray. I turchi, che hanno già investito tanto per Osimhen (e non solo), sono alla caccia di un nuovo portiere. Proprio Ederson è uno dei papabili, ma attenzione a questo punto anche all’opzione Donnarumma. Il Galatasaray è stato scelto dal 21,8%. Più indietro invece c’è il Manchester United, scelto dal 12%, forse il club che più ha bisogno di un nuovo portiere, ma che per la situazione che sta vivendo è davvero un cantiere aperto.