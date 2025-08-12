PSG, l’agente di Donnarumma tuona: “Mancanza di rispetto che valuteremo con i legali”

Gianluigi Donnarumma si è ritrovato, in un lampo, fuori dal PSG: l’agente del portiere della Nazionale ha appena parlato

Una serata caratterizzata da un fulmine a ciel sereno per il calciomercato estivo ed in particolare per la carriera di Gianluigi Donnarumma. L’ex portiere del Milan si è ritrovato scaraventato via dal PSG, con una decisione durissima da parte di Luis Enrique.

Niente convocazione per la finale di Supercoppa Europea di domani, Gigio a Udine non ci sarà. Ed il motivo lo ha spiegato in a ‘Sky’ prima della conferenza stampa della vigilia lo stesso Luis Enrique che si è assunto la ‘colpa’ di una decisione così forte. Per lunghi tratti incomprensibile, sicuramente inattesa: “È un portiere eccezionale forse ancora più eccezionale come persona. Abbiamo ingaggiato Chevalier perché il mio PSG ha bisogno di un portiere con caratteristiche diverse“. L’ex allenatore della Roma, dunque, ha giustificato il tutto come una scelta tecnica, nulla di personale, niente che abbia a che fare con la scadenza del contratto ferma al 30 giugno 2026. “Me ne assumo la responsabilità al 100%“, ha detto l’allenatore campione d’Europa.

La serata bollente è andata avanti con la risposta sentita di Donnarumma che attraverso un lungo messaggio su Instagram ha di fatto chiuso la sua storia con il PSG. Amarezza, incomprensione, a tratti anche frustrazione per una rottura totale ed inattesa da parte della dirigenza del club di Al-Khelaifi. “Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più fare parte di questo gruppo e contribuire ai successi. Mi lascia deluso e amareggiato”.

Donnarumma, addio PSG: le parole dell’agente

“Il ragazzo è molto dispiaciuto per quanto successo“, ha esordito così Enzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, intervenuto poco fa in diretta a ‘Sky Sport 24’. “Gli ultimi dieci giorni rischiano di cancellare quattro anni, esterrefatto da questa mancanza di rispetto. È crollato un castello”.

Raiola, che cura gli interessi dell’ex portiere del Milan, ha rincarato la dose con parole durissime che sanno ovviamente di addio definitivo. A questo punto potrebbe essere questione di giorni. “Gigio voleva rimanere, aveva accettato una proposta al ribasso. Dopo hanno cambiato le carte in tavola e abbiamo interrotto i contatti”. Uno scenario pazzesco, secondo quanto rivelato poco fa: “Ci siamo risentiti prima del Mondiale per Club, ci hanno confermato la volontà di proseguire. Non ci aspettavamo quanto accaduto negli ultimi dieci giorni”.

“Farlo fuori dopo tutto quello che ha fatto per il club la trovo una grandissima mancanza di rispetto. Valuterò con i miei legali, pur capendo la scelta di puntare su un nuovo portiere“. Infine la conclusione che conferma che pone, di fatto, un punto: “Si parlava di rinnovo fino a un mese fa. È strano che l’allenatore in un mese abbia cambiato idea. Mi rattrista, mi fa pensare che sia stato meglio non rinnovare”. Una telenovela incredibile, ormai quasi ai titoli di coda.