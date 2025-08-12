Donnarumma-Inter, l’accordo raggiunto ribalta tutto

Novità dell’ultima ora per l’estremo difensore del PSG, fuori dai convocati per la Supercoppa contro il Tottenham: svolta Inter

“Punto di rottura”. Ha titolato così il quotidiano francese ‘L’Equìpe’ per spiegare, in sintesi, la situazione legata al futuro di Gianluigi Donnarumma. Un momento straordinariamente complicato per l’estremo difensore del PSG.

Luìs Enrique ha ufficializzato poche ore fa l’elenco dei convocati in vista della finale di Supercoppa Europa contro il Tottenham, nel rinnovatissimo ‘Bluenergy Stadium’ di Udine, di scena domani sera. Non ci sarà proprio Donnarumma che, da mesi, è al centro di un tira e molla continuo riguardante il suo futuro. Un futuro che non sarà più sotto la Tour Eiffel: c’è da chiedersi, in questo momento, quale possa essere la sua prossima destinazione. Una decisione impattante quella che il club di Al-Khelaifi ha preso e che vede ora il classe ’99, sotto contratto fino a giugno 2026, praticamente fuori rosa.

La dirigenza parigina ha puntato su Chevalier, arrivato per 40 milioni dal Lille: un messaggio chiaro, al portiere azzurro e soprattutto al suo entourage. L’Inter nel corso dei mesi ha sondato il terreno, parlato effettivamente della situazione con l’agente Enzo Raiola, per capire se e come provare ad effettuare un tentativo. E l’idea, trapelata fino a oggi, è sempre stata solo una. Donnarumma all’Inter si può ma solo a zero, al termine della stagione che sta per cominciare, nel caso in cui il portiere di Castellammare di Stabia rimanesse in Francia a scadenza.

Intreccio Donnarumma, intesa e colpo immediato

Nelle scorse ore dalla Turchia, in particolar modo da ‘Fanatik‘, è giunta la notizia di una proposta da 3 milioni del Galatasaray – altro club inserito tra i papabili interessati all’estremo difensore ex Milan – per il brasiliano Ederson del Manchester City.

Pep Guardiola non intenderebbe opporsi alla partenza del 31enne che secondo ‘Sportmediaset‘ avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con i vertici del Galatasaray per trasferirsi in Turchia. A maggior ragione visto che tra meno di undici mesi il contratto del portiere con gli inglesi scadrà, a maggior ragione che i ‘Citizens’ hanno già investito oltre 31 milioni di euro per Trafford, arrivato a fine luglio dal Burnley. In questo scenario non è affatto da escludere che Guardiola, da grande estimatore del numero uno dei parigini, possa farsi avanti entro fine mese con una proposta importante per Donnarumma. In uno scenario del genere l’Inter si ritroverebbe, in un lampo, tagliata fuori.

Niente attesa fino alla prossima estate, con l’ex Milan potenzialmente destinato alla Premier League e al City. Ma si sa, nel mercato tutto cambia rapidamente e non è escluso che la posizione dell’ex rossonero possa mutare ancora. Da Viale della Liberazione, in vista del post Sommer, non possono che sperarci. Pochi istanti fa è arrivato il messaggio d’addio di Donnarumma che, sui suoi profili social, ha virtualmente già salutato i tifosi del PSG. “Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. É una decisione che mi lascia deluso e amareggiato“, ha scritto il portiere della Nazionale azzurra.

L’ex Milan ha poi rivolto pure un pensiero ai compagni. Tra questi a rispondere Kvaratskhelia: “Grazie di tutto fratello”, ha risposto su Instagram il georgiano. Persino Mbappè, che ha condiviso tanti anni a Parigi con l’estremo difensore, ha commentato con un cuore. Tutti, o quasi, dalla parte di Gigio. La rottura tra Donnarumma e il PSG è ormai insanabile, non ci sono più dubbi.