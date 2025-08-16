Saluta la Juve per la Premier League, il sostituto è già pronto

Il mercato bianconero prende forma con una novità in arrivo: i piani della dirigenza sono ben chiari

Ormai ci siamo. Mancano davvero una manciata di giorni alla prima di campionato contro il Parma e la musica in casa bianconera è sempre la stessa e riguarda il calciomercato. Una sessione, quella estiva, nella quale la Juventus ha ancora da dire molto.

Damien Comolli sa bene dove, effettivamente, servirà operare con attenzione da qui alle primissime ore di settembre, con l’idea di completare la rosa di Igor Tudor, ma senza gravare troppo sul bilancio. D’altronde, ormai, la strategia bianconera è chiara: gli arrivi sono strettamente legati agli addii. E così si attendono buone nuove sul fronte Vlahovic o Nico Gonzalez mentre l’obiettivo è chiudere definitivamente il ritorno di Randal Kolo Muani, promesso sposo già da qualche settimana. La punta francese, però, non dovrebbe essere l’unica novità attesa alla Continassa.

Resta sotto osservazione il futuro di Nicolò Savona, difensore che l’anno scorso ha avuto parecchio spazio arrivando a racimolare 3 presenze e 220′ nel Mondiale per Club e addirittura 37 apparizioni con 2 reti e 1 assist tra campionato e coppe. Il suo futuro, però, sorprendentemente potrebbe essere lontano dalla Torino bianconera. Da un mese a questa parte si parla con costanza di Premier League, di Newcastle ma anche Bournemouth e Wolverhampton attente sul ragazzo che in caso di cessione andrebbe comunque rimpiazzato.

Addio Savona: Comolli pesca in Spagna

Al momento il terzino cresciuto nelle giovanili della Juventus è infortunato e tornerebbe a disposizione ad inizio settembre, verosimilmente a mercato chiuso. ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato nelle scorse ore del potenziale colpo sulla fascia destra.

Arnau Martinez sembrerebbe poter diventare un’opzione più che concreta per la difesa bianconera. Classe 2003 come Savona – più ‘vecchio’ di poche settimane – il gioiellino del Girona si è attestato lo scorso anno come uno dei migliori laterali della Liga. La rosea sostiene come anche Roma e Napoli abbiano fatto qualche sondaggio per capire l’eventuale fattibilità dell’affare ma la Juve, se Savona dovesse concretamente avvicinarsi alla partenza, potrebbe balzare in pole position.

Martinez è un terzino spinta che sotto porta si fa sentire parecchio, non è un caso che nelle 39 presenze della passata stagione sia arrivato a rete 3 volte con anche 3 assist all’attivo. Tecnica e dribbling ben sopra la media, è un giocatore giovane, di grande qualità e con ancora ampi margini di crescita: a questo tipo investimento sia Comolli che Modesto ci stanno pensando, con Tudor che lo accoglierebbe a braccia aperte.