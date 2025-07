DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 31 luglio LIVE

Dalla Serie A all’estero, in tempo reale tutto sulle ultime trattative e sugli affari in corso

Nuova giornata di calciomercato che si annuncia molto calda, tra rumours, trattative, ufficialità in arrivo. Come sempre, sul nostro sito, vi terremo aggiornati minuto per minuto su tutte le principali operazioni che riguardano le big del nostro campionato e non solo.

Continua la telenovela Lookman: l’Inter attende la risposta definitiva dell’Atalanta sull’ultima offerta ufficiale – da 45 milioni complessivi – presentata dal club meneghino. Per la Juve invece la priorità in attacco rimane il ritorno di Kolo Muani, con il Dg Comolli che accelera per trovare un accordo con il PSG. Il Napoli, sfumato Ndoye, guarda in Premier League: Grealish, Sterling e Chiesa sul taccuino dei campioni d’Italia.

LIVE