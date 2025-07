Cuadrado resta in Serie A, sarà ancora nerazzurro: i dettagli dell’operazione | CM.IT

Affare fatto per la permanenza in Serie A di Juan Cuadrado: la decisione dello svincolato dopo le esperienze con Inter ed Atalanta

Juan Cuadrado rimane in Serie A. L’ex Juventus, dopo le due stagioni trascorse all’Inter e all’Atalanta, sarà ancora nerazzurro.

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, è fatta per la firma di Cuadrado con il Pisa. Contratto di un anno per l’esperto esterno colombiano classe 1988.

L’operazione è di fatto chiusa e verrà definita nelle prossime ore: l’ex Juve riparte dalla squadra toscana neopromossa in Serie A. Cuadrado è stato espressamente voluto da Gilardino per aggiungere esperienza alla propria rosa.

Nelle prossime ore il 37enne è atteso per le visite mediche di rito prima di firme ed annunci ufficiali. Il Pisa mette così a segno un importante colpo in vista dello storico ritorno in Serie A.