Roma, anticipazione confermata: Palhinha a un passo dal Tottenham | CM.IT

Le informazioni in possesso della redazione di Calciomercato.it trovano conferma: il giocatore del Bayern Monaco pronto allo sbarco in Premier League, niente da fare per i giallorossi

Alla ricerca di un centrocampista difensivo alla De Roon, la Roma nelle scorse settimane ha ricevuto anche il dossier di Joao Palhinha. Durante la sua esperienza al Fulham, il portoghese è diventato uno dei mediani più affidabili dal punto di vista difensivo, al punto di meritare un esborso economico importante da parte del Bayern Monaco.

Segnalato alla dirigenza giallorossa da alcuni intermediari, il 30enne è davvero ad un passo dal tornare in Premier League. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano, infatti, una trattativa alle fase finali per il passaggio del calciatore al Tottenham con la formula del prestito. Già nei giorni scorsi, d’altronde, vi abbiamo raccontato di come nonostante l’ipotesi italiana fosse di gradimento al lusitano, la destinazione più probabile rimaneva l’Inghilterra, individuando proprio negli Spurs la squadra più avanti nella corsa al regista.

🇵🇹 #Palhinha è in vendita e il #BayernMonaco può abbassare il prezzo a circa 20 milioni di €. #AstonVilla, #ManchesterUnited, #Roma e, soprattutto, #Tottenham, sono state informate. L’ipotesi Serie A è gradita al giocatore, ma la Premier è avanti @calciomercatoit @asromaliveit1 — daniele trecca (@danieletrecca) July 26, 2025

Nelle prossime ore, londinesi e bavaresi proveranno a sistemare gli ultimi dettagli per arrivare alla fumata bianca definitiva, ma le fonti da noi consultate parlano di un affare ormai definito al 95%.