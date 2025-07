Roma, ecco Ghilardi: tutte le cifre dell’affare

Nella Capitale, in arrivo il centrale dal Verona: tutto confermato, i termini dell’operazione

Daniele Ghilardi è della Roma. L’affare, chiuso già nei giorni scorsi, è stato formalizzato in queste ore dopo un primo scambio dei documenti che aveva portato quindi le parti a stare tranquille.

Nessuno, infatti, ha mai dubitato sul buon esito della trattativa, soprattutto da quando il difensore ha messo in stand by tutte le offerte, dando totale priorità alla Roma. Confermate anche le cifre: siamo sui 10,5 milioni di euro più 1 di bonus. I giallorossi hanno quindi rispettato la valutazione del Verona, che non è mai sceso dalla richiesta di 11 milioni. Gli ultimi giorni sono serviti a sistemare alcuni aspetti burocratici e alcuni dettagli. Il giocatore nelle prossime ore sarà quindi a Roma per svolgere le visite mediche, firmare il contratto e mettersi a disposizione di Gasperini.

Conclusa questa operazione, la Roma potrà dedicarsi ad altri rinforzi. Come abbiamo raccontato in questi giorni su Calciomercato.it, Gasperini vuole diversi altri acquisti, in tutte le zone del campo. Il club ha investito finora 60 milioni sul mercato, ma ancora non basta, per le richieste del tecnico di Grugliasco, che ha le idee chiare su quello di cui ci sia bisogno per poter puntare in alto e rendere la squadra davvero competitiva per lottare per le primissime posizioni. A Massara il compito di accontentarlo, con diversi movimenti che potrebbero avvenire soprattutto tra il centrocampo e l’attacco.