Comolli a ruota libera: “Colloqui positivi con Vlahovic. La verità su Sancho, Weah e Kolo Muani”

Le dichiarazioni del dirigente francese. L’ex Tolosa fa il punto della situazione sul mercato in entrata e in uscita dei bianconeri

Damien Comolli a ruota libera. Il direttore generale della Juventus ha fatto il punto sul mercato, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti alla Continassa.

Tra i temi trattati c’è ovviamente quello relativo a Dusan Vlahovic: “Abbiamo avuto un colloquio molto positivo negli Stati Uniti, siamo arrivati alla conclusione che se ci sarà un’ottima opportunità per lui come calciatore e per noi finanziaria, si può arrivare alla cessione”.

Messaggio chiaro del dirigente francese, che conferma la volontà di cedere il giocatore serbo, così come Weah, per il quale si sta parlando con il Marsiglia: “Il dialogo è aperto, ma l’offerta del Marsiglia non ci risulta così importante“, Prosegue Damien Comolli, che vorrebbe riprendere Kolo Muani: “Spinge per un ritorno e noi stiamo parlando col PSG”.

Calciomercato Juventus, Comolli: “Sancho? Così lo prenderemo in considerazione”

Per il reparto offensivo, un nome caldo è sicuramente quello di Sancho: “Credo che il club sia molto attrattivo, mi chiamano tanti agenti e tanti giocatori. Noi del resto siamo la Juventus e vogliamo tornare a vincere. Assicurarci la permanenza di Conceição è stata una decisione chiara e forte perché lui può giocare su entrambi i fronti d’attacco. Abbiamo due delle ali più forti del mondo e Nico che è un gran giocatore. Se dovesse partire qualcuno lo prenderemo in considerazione“.

Serve dunque la cessione di qualche elemento in avanti affinché possa arrivare anche Sancho. Oltre a Weah e Vlahovic, Comolli, vorrebbe vendere Nico Gonzalez, nonostante le parole di apprezzamento.

Tra i giocatori con la valigia in mano c’è ovviamente, inoltre, anche Douglas Luiz: “Quando non si è presentato al raduno, ho detto ai giocatori che nessuno può mancare di rispetto al club, ad un grande club come la Juventus. Penso che Douglas abbia fatto un errore, lo ha riconosciuto e si è messo a disposizione del club“.

Pace fatta, dunque, tra la Juventus e il centrocampista brasiliano, che resta comunque sul mercato. L’obiettivo di Damien Comolli è quello di riuscire ad incassare una cifra vicina ai 40 milioni di euro. I bianconeri, infatti, sono intenzionati a comprare un centrocampista, ma serve l’uscita di Douglas Luiz