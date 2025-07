Juventus, nome nuovo dall’Inghilterra per il centrocampo

Le ultime di calciomercato, per i bianconeri, rivelano un possibile colpo da Oltremanica: si segue un erede di Douglas Luiz, ecco di chi si tratta

Sul mercato, per tutti è in corso la ricerca dei colpi necessari per completare la rosa e renderla più competitiva possibile, a circa tre settimane dal via del campionato di Serie A. Anche se non per tutti è una fase semplice da gestire. Come per la Juventus, che non è riuscita a far decollare la propria sessione di trattative e per il momento appare piuttosto ‘bloccata’.

Le dichiarazioni di Comolli fanno chiarezza sulla situazione della Juventus, con una rosa che, allo stato attuale, potrebbe anche avere molti meno cambiamenti del previsto. Niente che non si sapesse già, in effetti, senza uscite sarà difficile realizzare altri acquisti. Vale a dire che molto passerà da quanto accadrà per tutti quei giocatori di cui si è ipotizzata la cessione. A iniziare da Vlahovic e Nico Gonzalez, che stando alle parole di Comolli al momento fanno ancora parte integrante della compagine bianconera. Questo non vuol dire, però, che la Juventus non si stia muovendo, anzi, valutando possibili innesti. A centrocampo, spunta un nome intrigante dall’Inghilterra.

Juventus, interesse per O’ Riley del Brighton: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, la Juventus starebbe sondando il terreno per Matt O’ Riley del Brighton.

Il centrocampista, in passato, era stato già accostato a squadre nostrane come Atalanta, Roma e Napoli. Per il momento, non si parla di una trattativa, ma soltanto di una fase preliminare ed esplorativa. Anche in mediana, infatti, serve prima un’uscita, nello specifico quella di Douglas Luiz, prima di poter procedere a qualche acquisto.