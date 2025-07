Lookman all’Inter, ecco le cifre. “E Chivu vuole questo colpo” | ESCLUSIVO

Le ultime sui nerazzurri nel programma INTER ZONE in onda su Youtube: da Bisseck alle richieste del tecnico rumeno

Nuova ricca puntata di INTER ZONE, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it.

L’ospite di oggi è stato Gabriele Borzillo di ‘Radio Nerazzurra’. Con lui abbiamo parlato soprattutto dell’affaire Lookman, con l’Inter sempre in attesa della risposta dell’Atalanta all’offerta da 43 milioni più 2 di bonus.

L’operazione, o meglio la trattativa per il nigeriano ha generato un hype ‘pericoloso’, sicuramente eccessivo tra i tifosi interisti. Il collega lo ha definito un acquisto importante, ma ha sottolineato che i costi non sono bassi per quello che poi sarebbe un “giocatore non rivendibile”.

Sostanzialmente, “non finirebbe il mondo qualora non arrivasse all’Inter”. Restando all’attacco, Marotta e Ausilio continuano a cercare una nuova sistemazione a Taremi, bocciato dopo una sola stagione e sulla lista d’uscita. L’iraniano, come evidenziato da Borzillo, ricorda il flop Forlan di diverse stagioni fa.

Borzillo a INTER ZONE: “Bisseck? Meglio cedere Pavard”

Altri tempi, altra Inter. L’attuale, vedi il caso Taremi, è impegnata molto anche sul fronte cessioni. In difesa potrebbe salutare Bisseck, nel mirino del Crystal Palace e altri club inglesi. “Il tedesco non lo venderei – ha detto Borzillo in conclusione – Meglio dare Pavard“. De Winter è il prescelto in caso di cessione di uno tra Bisseck e l’ex Bayern.

Nella puntata di INTER ZONE ci siamo soffermati pure sulle richieste di Chivu. Al di là di Lookman e Leoni, il tecnico rumeno vuole un mediano per proteggere meglio la difesa. Mollato Ederson per ovvie ragioni, il nome ‘caldo’ ora è quello di Frendrup del Genoa. Piace anche Keita, da lui allenato già al Parma.