Inter, non solo Lookman: il doppio colpo fa felice anche la Juventus | CM.IT

L’Inter del presidente Marotta insiste per il Pallone d’Oro africano, mentre sulla lista degli acquisti di Chivu figurano altri due nomi per completare la rosa nerazzurra

L’attenzione dell’Inter è ovviamente catalizzata tutta sul fronte Lookman, con l’ultima offerta scritta che per il momento non ha fatto breccia dalle parti di Zingonia.

L’Atalanta continua a fare muro per l’attaccante nigeriano e la proposta da 45 milioni di euro non basta ai nerazzurri di Milano per strappare il sì alla ‘Dea’. Lookman è una precisa richiesta di Chivu per dare una nuova impronta alla nuova Inter, con il presidente Marotta che fa leva sull’accordo di massima trovato nelle scorse settimane con il Pallone d’Oro africano.

Servirà probabilmente un ultimo sforzo per il via libera, considerando anche la volontà di Lookman di cambiare maglia e compiere il grande salto in una big del calcio europeo. L’Atalanta chiede un assegno da 50 milioni per il suo gioiello e le prossime ore saranno da dentro o fuori sul futuro del nigeriano.

Calciomercato Inter, De Winter più Frendrup: Chivu guarda in casa Genoa

Lookman come dicevamo è la priorità della dirigenza e di Chivu, che comunque ha segnato sulla lista della spesa altri tasselli per completare la rosa dell’Inter in vista della prossima stagione. L’allenatore rumeno stravede per Leoni, ma nonostante il gradimento del baby difensore la trattativa con il Parma non è delle più facili vista la valutazione vicina ai 40 milioni per il cartellino dell’ex Sampdoria.

L’alternativa è De Winter, specialmente se a uscire da Appiano Gentile fosse uno tra Pavard e Bisseck. Il nazionale tedesco è corteggiato in Premier League e oltre al Manchester United di recente si è mosso concretamente anche il Crystal Palace. L’Inter per Bisseck – come raccolto da Calciomercato.it – punta a incassare una cifra superiore ai 35 milioni di euro, mentre il Genoa ha fissato tra i 20 e i 25 milioni il prezzo di De Winter. Il 20% di un’eventuale cessione dell’olandese (quindi in questo caso circa 4-5 milioni) finirebbe nelle casse della Juventus.

Sotto la Lanterna, inoltre, un altro profilo che stuzzica l’Inter è Frendrup: insieme ad Asllani servirebbe però anche l’uscita di Zielinski a centrocampo.