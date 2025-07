Inter, Marotta cala il tris: non solo Lookman per Chivu

Le ultimissime notizie sul mercato nerazzurro: non solo l’attaccante nigeriano. Il punto della situazione

Sono ore caldissime per il calciomercato dell’Inter. Le attenzioni di tutti, in questo momento, sono chiaramente puntate su Ademola Lookman.

Ieri ci sono state le dichiarazioni di Percassi, dichiarazioni con le quali qualcuno pensa che l’Atalanta abbia deciso d alzare la voce, facendo capire che il calciatore andrĂ via alle loro condizioni. Allo stesso tempo, però, i bergamaschi confermano la volontĂ dell’attaccante di fare le valigie. La Dea sta dunque preparando il terreno per i tifosi.

Di Ademola Lookman e non solo si parla anche a Ti Amo Calciomercato, programma YouTube di Calciomercato.it. Nel corso della trasmissione si sostiene che ci sia ottimismo da parte dell’Inter: la prima offerta è stata di 42 milioni di euro più 3 di bonus. Oaktree ha dunque dato l’ok per una proposta importante. Il mondo nerazzurro è così in attesa di una risposta dell’Atalanta, che potrà essere negativa ma non di chiusura. Si può arrivare a dama.

Inter, focus su Lookman e altri due colpi: il punto della situazione

In questi giorni si sta parlando tanto anche di piani B, ma al momento l’Inter non li sta valutando: il focus – sottolineano nel corso della trasmissione – è totalmente su Lookman.

Va detto, però, che diversi intermediari stanno proponendo giocatori a Beppe Marotta, come Nkunku e Openda. Discorsi di cui potremmo parlare magari da lunedì. Ma il mercato nerazzurro non si fermerà solamente a Lookman.

L’idea è di prendere altri due giocatori per Cristian Chivu. In questo caso, però, gli acquisti dipenderanno dalle cessioni. L’Inter vuole prendere un centrale di difesa e servirà l’addio di uno tra Pavard e Bisseck: stanno arrivando offerte per il tedesco, anche se i nerazzurri preferirebbero cedere il francese. In entrata la pista Leoni si sta raffreddando, con il Parma che continua a chiedere 40 milioni di euro.

A centrocampo, infine, c’è la volontĂ di cedere sia Asllani che Zielinski, poi si proverĂ a prendere Frendrup del Genoa, che piace anche ad Oaktree, essendo un giocatore che può crescere, oltre che a Chivu.