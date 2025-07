DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di sabato 19 luglio LIVE

Gli affari più importanti, in Serie A e all’estero, live in tempo reale: ecco le trattative più calde e le ufficialità di oggi

Dal Napoli, alla Juventus, passando per l’Inter e il Milan, fino alla Roma e tutte le altre squadre di Serie A: prosegue il valzer del calciomercato. Come ogni giorno, su Calciomercato.it trovate tutti gli ultimi aggiornamenti sulla campagna trasferimenti 2025-26.

L’Inter spinge per Lookman: è il nigeriano l’oggetto dei desideri dei nerazzurri per rinforzare il reparto offensivo come confermato dal Ds Ausilio. La Juventus intanto spinge per Sancho e punta alla conferma di Kolo Muani dopo la permanenza di Conceicao in bianconero. Il Milan non perde di vista Vlahovic, corteggiato anche dal Fenerbahce in Turchia. La Roma chiude per El Aynaoui ed è pronta a definire anche l’operazione Wesley.

LIVE

09:46 CM.IT | Milan, Pubill aspetta il 'Diavolo' La situazione di Pubill, obiettivo del Milan per le corsie laterali di Allegri. #Pubill aspetta ancora il #Milan. Sullo sfondo, restano i club della Premier e della Liga che lo hanno contattato anche ieri per conoscere la sua situazione https://t.co/gufjNR5ybL — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 19, 2025

09:04 CM.IT | Roma, il Benfica spinge per Rios Il Benfica spinge per Rios, nel mirino anche della Roma nelle ultime settimane. Il club portoghese per il centrocampista del Palmeiras sta studiando un’offerta fissa inferiore ai 30 milioni di euro, ma che potrebbe addirittura superarli con i bonus.

08:49 Roma, Wesley sempre più vicino La Roma attende nella capitale El Aynaoui, mentre è pronta a chiudere anche per Wesley: il messaggio social a tinte giallorosse del laterale brasiliano. #Wesley pic.twitter.com/3pKJJMaRaN — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 19, 2025