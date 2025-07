Napoli scatenato: l’indizio su Milinkovic-Savic e le novità sull’affare Osimhen | CM.IT

La squadra di Antonio Conte si prepara a Dimaro e accoglie i nuovi acquisti: Manna lavora sulle cessioni

Il Napoli sta facendo un salto verso una nuova dimensione. L’acquisto del cartellino di De Bruyne lo conferma. Il progetto è importante, in vista di una crescita esponenziale del club anche in Europa.

A tal proposito, la rosa va rinforzata. A Dimaro sono arrivati Noa Lang, Lucca e Beukema. Ma il mercato prosegue. E alcuni indizi portano ad una conclusione: l’operazione Milinkovic-Savic procede spedita. Infatti il portiere serbo non ha giocato l’amichevole contro l’Ingolstad ed è rimasto solo in panchina.

Il Napoli ha avuto primi contatti importanti nelle scorse settimane contatti importanti nelle scorse settimane, ma solo adesso sta provando ad accelerare per definire l’acquisto del suo cartellino.

Napoli, la priorità è cedere: da Folorunsho a Osimhen, le novità

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il Napoli sta completando gli ultimi dettagli per cedere in prestito Folorunsho al Cagliari. A inizio prossima settimana le visite mediche.

Verso l’addio anche Zerbin e Simeone, regolarmente presenti in ritiro a Dimaro. I due attaccanti azzurri sono finiti nel mirino del Pisa. Manca ancora l’intesa sulla formula della cessione.

E non è finita qui. Verso il rush finale anche la saga Osimhen. Il calciatore nigeriano ha scelto di tornare il Galatasaray da giorni tornare il Galatasaray da giorni.

L’ultima offerta del club turco comprende il pagamento dei 75 milioni di euro rateizzato (40 milioni subito) e la clausola anti-Serie A. Niente cessione in Italia per almeno i prossimi due anni. Un veto contro la Juventus. Per la prossima settimana potrebbe arrivare il semaforo verde da parte del Napoli.

Via anche Ngonge, direzione Torino. La cessione sarà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ancora da piazzare Cajuste e Lindstrom, acquistati subito dopo il terzo Scudetto da Garcia.

In entrata si lavora per l’acquisto di Juanlu. Anche lui, come Milinkovic-Savic, non giocherà l’amichevole: fuori dai convocati per il match Siviglia-Sunderland. Possibile accelerata nei prossimi giorni, con effettivo utilizzo a Castel di Sangro.