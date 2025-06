Dall’operazione Milinkovic-Savic al rinnovo Meret: chi sarà il portiere del Napoli | CM.IT

La situazione sul rinnovo di Alex Meret con il Napoli e le novità sull’operazione Milinkovic-Savic

Non solo attacco e difesa, il Napoli lavora anche per migliorare il pacchetto dei suoi portieri. Antonio Conte perderà definitivamente Elia Caprile, scelto un paio di estati fa come erede di Meret. L’estremo difensore però ha chiesto il trasferimento a gennaio per giocare e il Cagliari lo riscatterà per 8 milioni di euro.

A questo punto, visto che Scuffet tornerà in Sardegna da campione d’Italia dopo la fine del prestito, il mister ha indicato al suo direttore sportivo un portiere con delle caratteristiche precise: qualità di palleggio.

Per questa ragione, Vanja Milinkovic-Savic è il primo obiettivo della lista: ecco com’è lo stato della trattativa con il Torino.

Rinnovo Meret: il Napoli sta per chiudere

Prima di entrare nei dettagli della trattativa per il portierone serbo, bisogna fare il punto sul rinnovo di Alex Meret. Da tempo il Napoli e il calciatore hanno trovato l’intesa per continuare l’avventura in azzurro assieme. Il portiere ha sempre dato priorità assoluta al club partenopeo perché si trova bene e vuole continuare ad essere il protagonista dei pali del Maradona.

Il contratto di Meret è in scadenza, ma l’annuncio del prolungamento del contratto è praticamente imminente: a inizio prossima settimana può finalmente arrivare la comunicazione tanto attesa. Si è arrivati alla fine di giugno per sistemare alcuni dettagli sui bonus. Meret firmerà un nuovo contratto fino al 2027.

Il secondo portiere del Napoli: la trattativa per Milinkovic-Savic

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Vanja Milinkovic-Savic è un portiere che piace molto ad Antonio Conte. D’altronde è stato uno dei migliori della stagione in Serie A. Il Torino non lo lascerà partire molto facilmente. Al momento lo stato della trattativa tra il Napoli e il club granata per il serbo non in fase conclusiva, ma è sicuramente una pista concreta che Manna sta esplorando con attenzione.

Il classe 1997 potrebbe diventare il vice-Meret, pronto a mettere a servizio la propria esperienza nei momenti in cui verrà chiamato in causa. Con tante partite da giocare, tra Champions League, campionato, coppa Italia e Supercoppa, potrebbero esserci diverse chance. Ma il motivo principale di voler puntare su Milinkovic-Savic è chiaramente legato ad un innalzamento del livello della rosa del Napoli. Un segnale a tutte le concorrenti della Serie A.