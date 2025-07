Milan, Tare stanzia il budget: il bomber lo porta Mendes

Il club rossonero è a caccia di un centravanti e il tassello giusto potrebbe arrivare grazie all’agente portoghese

Un mercato a rilento, con tante trattative e tanti fronti aperti, ma al momento sono solo tre i nuovi acquisti ufficializzati, di cui un colpo a parametro zero (Modric) e un nuovo secondo portiere, Terracciano.

Ecco perché in casa Milan serve un’accelerazione importante, considerato il fatto che tra meno di un mese il club rossonero sarà impegnato in quella che sarà la sua prima gara ufficiale. La seconda avventura di Massimiliano Allegri alla guida del Milan ripartirà da San Siro contro il Bari, ma prima di quella gara sarà fondamentale portare nuovi innesti alla corte del tecnico livornese.

Milan, per l’attacco spunta Ramos

E se da un lato si guarda alle corsie difensive, con i nomi di Pubill e Estupinan particolarmente caldi, dall’altro il pensiero va sempre alla punta, perché affiancare un altro attaccante a Santiago Gimenez sarà fondamentale.

Tanti sono i nomi accostati al club rossoneri. Profili di alto livello, ma anche di alto costo. Da Jackson del Chelsea a Mateta del Crystal Palace, passando per Boniface, Embolo (più indietro nelle gerarchie) e quel Dusan Vlahovic apprezzatissimo da Allegri. Per fare in modo che il serbo approdi a Milanello però servono una serie di incastri legati a stipendio e cartellino, anche se in casa rossonera sembra esserci ottimismo in questo senso. Attenzione però ad un nuovo profilo, pure questo di alto livello. Perché stando a quanto riferisce il giornalista belga Sacha Tavolieri, nel mirino del club meneghino, anzi in cima alla lista dei desideri, sarebbe finito Gonçalo Ramos.

Il centravanti portoghese, riserva di lusso nel Paris Saint-Germain, viene visto come un ottimo innesto da regalare ad Allegri. Il budget di Tare è di 30 milioni di euro, ma a dare una mano alla società ci potrebbe essere Jorge Mendes. L’agente portoghese, con cui il Milan sta parlando anche per Estupinan, potrebbe tentare la combo e portare in rossonero due dei suoi assistiti. I rapporti con Tare, viste le trattative passate, sono molto buoni e anche con il resto della dirigenza rossonera, nonostante sia Sergio Conceicao che Joao Felix non siano stati riconfermati.