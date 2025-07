Milan-Vlahovic, tra smentite e contatti: ecco perché sarà rossonero

Le ultime sul colpo in attacco del club rossonero. Massimiliano Allegri aspetta il centravanti: il punto della situazione

Il calciomercato del Milan fatica a decollare. I rossoneri sono fermi agli acquisti di Samuele Ricci, Luka Modric e Pietro Terracciano.

Per Giorgio Furlani e Igli Tare c’è ancora davvero molto da fare. Il Milan sta aspettando novità dal Belgio per Ardon Jashari. Con l’arrivo del calciatore svizzero, il reparto di centrocampo sarebbe finalmente al completo. Le attenzioni, così, si potrebbero definitamente spostare altrove.

Massimiliano Allegri volerà a Singapore nella giornata di sabato e lo farò senza i terzini titolari. Theo Hernandez ha fatto le valigie ormai da qualche giorno, ma non è stato sostituito così come Kyle Walker. Il tecnico livornese può dunque contare solamente sui giovani Jimenez, Bartesaghi e Magni, oltre che sul jolly Saelemaekers.

I nomi caldi del momento sono quelli di Pubill e di Estupiñán: la dirigenza sta dialogando con i rispettivi entourage, ma non c’è stato ancora l’affondo decisivo. Affondo che ovviamente non c’è stato nemmeno per il centravanti.

Milan, attesa per l’attaccante: il punto su Vlahovic

L’attaccante è una priorità, dopo gli addii di Luka Jovic, Francesco Camarda e Tammy Abraham. Al momento, Massimiliano Allegri può contare solamente su Santi Giménez, che non ha ancora raggiunto il gruppo dopo gli impegni con il Messico. Un bomber, dunque, serve a tutti i costi, ma occorre pazienza: è stato Igli Tare a chiedere calma.

Il Diavolo è a caccia della giusta opportunità, che di solito arriva ad agosto inoltrato. In questi giorni, infatti, si sono susseguiti moltissimi nomi. Nelle ultime ore si è parlato di un sondaggio per Højlund; in precedenza erano emersi i profili di Tolu Arokodare del Genk, Victor Boniface del Bayer Leverkusen e Jean‑Philippe Mateta del Crystal Palace.

Tutti attaccanti con valutazioni superiori ai 30 milioni di euro. Costa decisamente meno, invece, Embolo, che il Monaco valuta circa 15 milioni: non è una prima scelta, ma se il Milan dovesse trovarsi senza centravanti a fine agosto, potrebbe tornare d’attualità.

Piace certamente di più Dušan Vlahović. Il Milan, tramite Igli Tare e Giorgio Furlani, ha smentito ufficiosamente l’interesse per il serbo. Tuttavia, l’attaccante della Juventus ha avuto diversi contatti sia con il dirigente albanese che con Allegri stesso.

Il Milan, dunque, è pronto a scommettere sul giocatore. Perché l’affare possa decollare, però, è necessaria una condizione fondamentale: che Vlahović accetti uno stipendio da circa 6 milioni di euro netti a stagione. È praticamente escluso che il club rossonero possa spingersi oltre. Il costo del cartellino, invece, non rappresenta un ostacolo: la Juventus vuole liberarsene il prima possibile e lo lascerebbe partire anche per 15 milioni.

Proprio per via di queste condizioni, considerate favorevoli al Milan, chi conosce l’ambiente rossonero è convinto che Vlahović sarà alla fine il colpo dell’estate, nonostante le smentite di rito.