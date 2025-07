DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di domenica 13 luglio LIVE

Tutti gli affari, in Italia e non solo, in tempo reale: le principali mosse delle grandi squadre

Napoli, Inter, Juventus, Milan, Roma e tutte le altre squadre di Serie A al centro del grande valzer del calciomercato. Come ogni giorno, su Calciomercato.it tutti gli ultimi aggiornamenti sulle trattative.

Sotto i riflettori, i movimenti in uscita, ma non solo, dei grandi attaccanti. La Juventus sempre alle prese con la soluzione del caso Vlahovic, mentre dall’altra parte il Napoli attende garanzie dal Galatasaray per la cessione di Osimhen. L’Inter al lavoro per accumulare il tesoretto per gli ultimi acquisti chiesti da Chivu, il Milan vede sfumare Brown e si rimette a caccia di un erede di Theo Hernandez.

16:17 Milan, il giocatore si allenerà con i dilettanti Rischio Origi-bis in casa Milan: il giocatore si allenerà con i dilettanti.

15:22 Feyenoord, UFFICIALE: Ivanusec al Paok Il Feyenoord ha ceduto il nazionale croato Ivanusec al Paok Salonicco. Il giocatore piaceva al Lecce, che lo aveva messo nel mirino lo scorso gennaio. Affare in prestito con diritto di riscatto.

14:44 Napoli-Bologna: intesa raggiunta per Beukema Sam Beukema è destinato a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il club azzurro ha raggiunto l’intesa con il Bologna.

14:33 Roma, Ferguson ha scelto i giallorossi Evan Ferguson ha scelto la Roma. L’attaccante irlandese vuole trasferirsi in giallorosso: resta da trovare l’intesa con il Brighton.

13:49 Atalanta, sfuma Diouf Per il ruolo di esterno sinistro l’Atalanta aveva messo nel mirino El-Hadji Malick Diouf, esterno sinistro classe 2004 dello Slavia Praga e della nazionale senegalese. Il giocatore però è destinato a vestire la maglia del West Ham. Come riferisce ‘Footmercato’ gli inglesi hanno raggiunto un accordo con il club ceco per il trasferimento.

13:22 Roma in pressing sul Palmeiras per Rios Rios resta il primo nome della Roma per il centrocampo. La trattativa resta molto calda e c’è la volontà del ds Massara di arrivare a dama. Il colombiano ha dato totale disponibilità ai giallorossi.

13:00 La Juve non molla Sancho Proseguono i contatti tra la Juve e gli agenti di Sancho per trovare una soluzione sul cartellino. Per quanto riguarda l’ingaggio, l’inglese ha chiesto una buonuscita ai Red Devils per poter accettare l’offerta dei bianconeri.

11:24 Sampdoria, UFFICIALE: Donati nuovo allenatore La Sampdoria annuncia Massimo Donati in panchina. Oltre al tecnico, il club contestualmente conferma Andrea Mancini come direttore sportivo e nomina Jesper Fredberg come CEO dell’area Football.

VIDEO CM.IT | Roma, i tifosi chiedono Rios a Massara Raduno della Roma a Trigoria, ali di folla ed entusiasmo al massimo. I tifosi circondano il ds Massara, gli chiedono autografi e foto e anche grandi colpi di mercato, come Rios del Palmeiras.

10:33 Sampdoria, attesa per l'ufficialità di Donati In giornata, la Sampdoria dovrebbe ufficializzare Massimo Donati come nuovo allenatore. Previsto un contratto annuale con opzione per il secondo.

09:15 Inter, sfida alla Juve per Xhaka Idea Xhaka per l’Inter, i nerazzurri pensano al centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen.