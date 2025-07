Milan, rischio Origi-bis: si allenerà con i dilettanti

In casa rossonera c’è il rischio di ripetere un caso simile a quello che riguarda il belga: il calciatore è fuori dai piani e si allenerà con il Milan Futuro

La prima settimana di lavoro è già alle spalle. Massimiliano Allegri ha iniziato la sua seconda avventura a Milanello il 7 luglio ed è pronto a rilanciare il Milan.

Il club rossonero dovrà competere nella stagione 2025/2026 solo nelle tre competizioni nazionali e il tecnico è già stato chiaro: l’obiettivo al termine dell’annata sarà quello di conquistare un posto in Champions League. Intanto il club rossonero lavora anche sul mercato sia per le entrate che per le uscite. Con le cessioni di Reijnders e Theo Hernandez la società ha intascato un tesoretto importante, ma nel frattempo altri sono i nomi in partenza. Allegri ha sostanzialmente blindato Maignan e Leao, ma in caso di un’offerta valida nessuno viene considerato davvero incedibile.

Milan, Adli fuori dai piani: si allenerà con il Milan Futuro

C’è però chi è stato già messo sul mercato: un elenco dei partenti chiaro dopo quella che era stata la lista dei convocati del raduno. Uno di questi era Theo Hernandez, ceduto in Arabia Saudita. E di questo elenco fanno parte Ismael Bennacer, non riscattato dall’Olympique Marsiglia e Yacine Adli.

Il franco-algerino non raffigurava tra i convocati ufficiali del raduno ed è sostanzialmente finito fuori rosa. Domani (lunedì) si radunerà il Milan Futuro, che ripartirà da Massimo Oddo e dal campionato di Serie D e tra i giocatori che Oddo avrà a disposizione ci sarà proprio il centrocampista che ha trascorso la scorsa stagione in prestito alla Fiorentina. Il club viola non l’ha poi riscattato e ora il Milan è in cerca di una sistemazione. Adli piace in Arabia Saudita e ha avuto interessamenti anche dalla Russia. Per il Milan è in cima alla lista dei partenti, con l’obiettivo di una cessione a titolo definitivo. Spetterà al giocatore trovare la soluzione a lui più idonea, con il club rossonero che dovrà essere bravo ad evitare un nuovo caso-Origi. Nel frattempo il calciatore si allenerà con i dilettanti.