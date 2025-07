Milan, i convocati di Allegri per il ritiro: l’indizio di mercato UFFICIALE

Il Diavolo inizia la nuova annata con il ritiro precampionato, le scelte del tecnico livornese: ecco chi non ci sarà perché destinato alla cessione

Dopo i primi test fisici anticipati al weekend, da domani, per il Milan, si fa sul serio. E’ la data del raduno rossonero, da cui poi prenderà via il ritiro per preparare la stagione 2025/2026. Inizio anticipato, rispetto ad altre big, per il Diavolo, necessario visto l’impegno nel terzo turno di Coppa Italia ad agosto, prima della partenza del campionato.

Diramata ufficialmente la lista dei convocati, da cui si hanno già indicazioni importanti. Nelle pieghe delle decisioni di Allegri, una tripla esclusione eccellente, che sta a significare cessioni imminenti, o comunque giocatori che non rientrano nei piani dell’allenatore.

Non ci saranno infatti Theo Hernandez, e questo era prevedibile, ma nemmeno Adli e Bennacer, tornati dai rispettivi prestiti, ma destinati a partire nuovamente per altre destinazioni. Assente, per motivi di forza maggiore, anche Santiago Gimenez, che è ancora impegnato nella Gold Cup con il Messico.

Ecco l’elenco completo dei convocati per il raduno milanista: Maignan, Nava, Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Emerson Royal, Gabbia, Jiménez, Magni, Pavlovic, Thiaw, Tomori, Bondo, Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Ricci, Vos, Chukwueze, Colombo, Leao, Liberali, Okafor, Pulisic, Saelemaekers.