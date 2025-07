E’ sempre Inter-Juventus, Marotta lancia la sfida per il centrocampista

Da Milano, parte il nuovo intreccio della sessione di trattative: il grande ex si inserisce nella corsa al colpo in mezzo al campo

Sono giorni caldissimi, come stiamo vedendo, per il calciomercato, con tutte le big di Serie A al lavoro. Nel frattempo, il Milan ha già iniziato ad allenarsi sul campo, oggi è il giorno del raduno della Roma, a brevissimo toccherà al Napoli campione d’Italia. Soltanto più avanti, torneranno dalle vacanze Inter e Juventus. Ma nerazzurri e bianconeri devono mettere le basi per l’inseguimento agli azzurri scudettati: sono loro i più accreditati, al momento, per insidiare il primato della squadra di Conte.

Per questo, ci sono grandi manovre in atto tra Milano e Torino. E inevitabilmente, le strade possono finire con l’intrecciarsi, come spesso accade. Prima della riproposizione del derby d’Italia in campo, attenzione ai nuovi duelli in sede di mercato. In questo senso, l’Inter è pronta a lanciare una ennesima sfida, piuttosto intrigante.

Inter, idea Xhaka a centrocampo se parte Calhanoglu

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il club nerazzurro può inserirsi infatti per Xhaka. Il centrocampista svizzero, in uscita dal Bayer Leverkusen, è un nome piuttosto caldo in ottica Serie A.

Ci ha pensato il Milan, come abbiamo raccontato, prima di virare su altri obiettivi, non trovando la quadra con i tedeschi. La cui richiesta tra i 12 e i 15 milioni di euro potrebbe invece essere accontentata da Inter o Juventus.

Per l’Inter si avvicina la permanenza di Calhanoglu, ma se si sbloccasse la situazione in uscita per il turco, con un ritorno alla carica del Galatasaray, una delle opzioni primarie per sostituirlo diventerebbe proprio Xhaka. Nel frattempo, l’Inter è al lavoro per altre uscite. L’idea è racimolare un tesoretto per permettere nuovi acquisti a Chivu, Leoni in testa.