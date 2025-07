Napoli, è fatta anche per Beukema: cifre, durata contratto e visite mediche già fissate | CM.IT

Il calciomercato scoppiettante del Napoli prosegue con un altro colpo di scena: alla corte di Conte arriva anche Beukema

Sam Beukema sarà un nuovo difensore del Napoli per la stagione 2025-26. Il Bologna e il club azzurro hanno definito gli ultimi dettagli di un affare che ormai non era più in discussione da giorni. O meglio, dall’arrivo di Vitik in rossoblu.

Il centrale olandese si è recato a Casteldebole per il raduno della formazione emiliana. Il tempo di salutare tutti, compreso i tifosi, che dovrà immediatamente scendere al sud per le visite mediche. Infatti, nelle ultime ore il Napoli e il Bologna hanno definito il trasferimento di Beukema per 30 milioni di euro più 3 di bonus. Il calciatore aveva già trovato l’intesa con la dirigenza partenopea: firmerà un contratto di cinque anni fino al 2030.

Visite mediche e ritiro: il programma di Beukema, nuovo colpo del Napoli

Calendario fittissimo di impegni per il nuovo acquisto azzurro. Come raccolto da Calciomercato.it, Beukema svolgerà le visite mediche a Roma a Villa Stuart a inizio settimana. Con ogni probabilità assieme al connazionale Noa Lang, in arrivo dal PSV Eindhoven. I due calciatori tra lunedì 14 luglio e martedì 15 si recheranno nella Capitale, poi andranno a Castel Volturno e infine partiranno con la squadra per il ritiro in Trentino, a Dimaro. Il 17 mattina è prevista la partenza.

Dunque, nei prossimi 2-3 giorni firmerà il nuovo contratto con gli azzurri, poi la presentazione ufficiale avverrà nel raduno in montagna. Chiaramente, durante il ritiro a Dimaro sarà dato ampio spazio anche agli altri nuovi acquisti. È prevista subito la presentazione di De Bruyne, poi quella di Marianucci e quindi anche gli olandesi.

Come raccontato già diversi mesi fa qui su Calciomercato.it, l’operazione Beukema nasce dall’esigenza di rinforzare il reparto difensivo. La trattativa è stata impostata già in Primavera, con il benestare del ragazzo che avrebbe voluto fare il salto di qualità indossando la maglia azzurra. Manna aveva già chiesto informazioni, riuscendo a chiudere l’operazione a cifre inferiori rispetto a quanto chiesto inizialmente dal club rossoblu. Decisiva è stata la volontà del ragazzo. Oltretutto, lo stesso ct Koeman gli ha consigliato di trasferirsi in un club da Champions League, in vista del prossimo Mondiale che si terrà in Canada, USA e Messico.