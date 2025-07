Inter, nuovo attaccante per Chivu: 60mln per bruciare il Napoli

L’Inter sta cercando un nuovo attaccante con caratteristiche diverse da quelle dei suoi attuali calciatori ed in tal senso emerge un nome nuovo per Chivu. Costa 60 milioni e questo colpo rappresenterebbe un po’ una beffa per il Napoli.

Per i nerazzurri sono ore a dir poco calde di calciomercato, dal momento che si stanno cercando e valutando i giusti profili da inserire in questa squadra. L’idea è quella di ringiovanire la rosa, come da indicazioni del fondo Oaktree, per aumentarne il valore ma ancor di più la sostenibilità futura. Basta, dunque, a colpi a parametro zero che hanno portato in dote calciatori comunque decisivi per le recenti vittorie ma troppo in là con l’età. Ed i colpi Sucic e Bonny sono andati proprio in questa direzione fino a questo momento.

Il reparto che maggiormente deve cambiare faccia, non tanto per età quanto per caratteristiche, è senza ombra di dubbio l’attacco, dal momento che Cristian Chivu vuole operare dei cambiamenti da quelle parti. In termini squisitamente di proposta di gioco. In tal senso, a quanto pare l’Inter si sta adesso muovendo per un nuovo innesto da 60 milioni di euro di enorme valore, con questa notizia che per certi aspetti rappresenta una beffa per il Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo dal momento che sono molto importanti e significative.

Inter, nuovo attaccante da 60 milioni? C’è il sì di Chivu

Rispetto a Simone Inzaghi, il nuovo allenatore dell’Inter ha chiesto che il suo attacco abbia frecce diverse al suo interno. Con un calciatore capace anche di muoversi tra le linee e di agire da trequartista. In tal senso, emerge adesso un nuovo nuovo. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, l’Inter ha messo nel mirino Lois Openda, attaccante belga di proprietà del Lipsia che ha tutto quello di cui Cristian Chivu ha bisogno. Grande senso del gol ma anche ottime doti tecniche ed una velocità impressionante.

Classe 2000, è un attaccante moderno dal momento che non è particolarmente alto ma è perfetto sia come seconda punta che come ala sinistra. Proprio per merito della sua velocità. Belga, al Lipsia sta facendo ottime cose ed i tedeschi, come è noto, sono una bottega a dir poco cara.

In passato anche il Napoli è stato accostato con insistenza a lui, ma i 60 milioni di euro chiesti dal club di proprietà di Red Bull hanno frenato questa operazione. Adesso, con l’Inter che pare molto interessata a Openda, per gli azzurri può essere una autentica beffa di calciomercato. L’affare può diventare possibile con il tesoretto a disposizione dei nerazzurri.