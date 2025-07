Girandola di portieri in Serie A: tutti vogliono Perin, il Milan ha fatto la sua scelta

Cambio di maglia per diversi estremi difensori: coinvolto il club rossonero, ma anche bianconeri e nerazzurri. Ecco cosa sta succedendo

Sembrava potesse essere l’estate di una rivoluzione tra i pali, ma i rinnovi di Svilar e Meret, uniti alla conferma di Mike Maignan da parte del Milan, hanno di fatto congelato la situazione, lasciando tutto sostanzialmente invariato.

La Juventus, poi, ripartirà certamente da Di Gregorio. C’è qualche dubbio, invece, per Sommer, finito nel mirino del Galatasaray. Al momento, però, nulla di concreto. In orbita Inter è così finito Perin, che, dopo aver trascorso gli ultimi anni soprattutto in panchina, ha voglia di giocare con maggiore continuità .

Su di lui si sono interessate squadre ambiziose come il Bologna e lo scatenato Como, vero protagonista di questo calciomercato. Perin, inoltre, è finito in orbita Milan. È stato Massimiliano Allegri a caldeggiare il suo trasferimento in rossonero, ma Igli Tare e il gruppo di lavoro hanno preso altre direzioni per sostituire Marco Sportiello.

Milan: addio Sportiello, ecco il sostituto

Per il 33enne brianzolo, l’avventura al Diavolo è già finita: si è parlato di un possibile approdo alla Cremonese, ma l’estremo difensore è pronto a far ritorno a Bergamo, per vestire nuovamente la maglia dell’Atalanta.

Farà da secondo a Carnesecchi, un altro dei portieri che in primavera sembrava destinato a fare le valigie, ma che, al momento, non si è mosso. A prendere il posto di Marco Sportiello sarà così il 35enne Pietro Terracciano. L’attuale portiere viola era finito nel mirino del Milan già prima dell’approdo in rossonero del brianzolo: due estati dopo, così, sarà la volta buona. Per il giocatore della Fiorentina è pronto un contratto di due stagioni a circa un milione di euro.

La scelta di affidarsi a Terracciano al posto di Sportiello non convince particolarmente i tifosi del Diavolo, ma dietro tale decisione c’è la volontà del classe 1992 di lasciare i rossoneri.Parliamo, infine, di un altro portiere, reduce da una grandissima stagione: Milinkovic-Savic.

L’estremo difensore serbo è particolarmente apprezzato dal Milan, che ha pensato a lui in caso di addio di Maignan, e dal Napoli. Al momento, però, non c’è nulla di concreto. Si è fatto avanti anche qualche club inglese: al momento il Torino non ha ricevuto offerte ufficiali, ma il calciomercato è ancora lungo.