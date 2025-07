Lascia la tv per il Milan: è appena successo

Il club rossonero guarda anche alle giovanili e ha individuato nell’ex Lazio il giusto profilo per fare da guida alla propria formazione under 16

Samuele Ricci e Luka Modric. Al momento sono questi i due volti nuovi in casa Milan per quanto riguarda la rosa rossonera. Massimiliano Allegri ha concluso la sua prima settimana di lavoro di quella che è la sua seconda avventura a Milanello, ma il tecnico livornese ha certamente bisogno di nuovi arrivi per rafforzare la squadra.

Igli Tare e il resto della dirigenza sono al lavoro per cercare di cogliere le occasioni migliori, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato. Ceduto Theo Hernandez, servono almeno un terzino destro e uno sinistro. Perso Archie Brown, volato al Fenerbahçe, è ora il tempo di puntare su altri obiettivi. Oltre a questo però, Igli Tare sta guardando anche ad altre situazioni e in particolare al settore giovanile. E il nuovo ds, insieme al responsabile del settore rossonero Vincenzo Vergine, avrebbero fatto la loro scelta per quanto riguarda la panchina della formazione under-16.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, un nome molto caldo in quest’ottica sarebbe quello di Marco Parolo, che tanto piace per l’incarico di tecnico della formazione giovanile. Tare conosce molto bene Parolo visti i trascorsi alla Lazio e il Milan potrebbe decidere di puntare fortemente sul 40enne natio di Gallarate: per lui si tratterebbe della prima esperienza in panchina dopo aver conseguito i corsi Uefa a Coverciano.