Brown ha scelto Mourinho, niente Milan: ecco perché | CM.IT

Le ultimissime sul terzino inglese che è pronto a giocare in Turchia: il punto della situazione

Archie Brown è pronto a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il pressing di Jose Mourinho ha avuto i suoi frutti.

Il terzino sinistro ha atteso che il Milan arrivasse ad un accordo totale con il suo entourage, ma senza successo. Il Diavolo aveva trovato un’intesa per il contratto del giocatore: mancavano, dunque, gli ultimi dettagli con gli agenti, ma l’ostacolo commissioni non è stato superato (meno di un milione di euro). L’offerta del Fenerbahce è stata così ritenuta la più vantaggiosa dal punto di vista economico.

Una storia, dunque, che si ripete in casa rossonera. Archie Brown non vestirà la maglia rossonera, ma quella della squadra di Jose Mourinho, che non ha mai smesso di credere di poter arrivare a dama. Come raccontato, l’accordo col Gent non era un problema: il club belga aveva detto sì ad entrambe le squadre per una cifra di poco superiore agli otto milioni di euro.