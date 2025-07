DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di sabato 12 luglio LIVE

In tempo reale, gli aggiornamenti sugli ultimi affari che coinvolgono i grandi club di Serie A e quelli all’estero

Su Calciomercato.it, come ogni giorno, seguiremo tutte le ultime notizie su rumors e trattative su Napoli, Inter, Juventus, Roma, Milan, gli altri club del nostro campionato e gli aggiornamenti più importanti all’estero.

Il Galatasaray insiste per Osimhen nell’infinita telenovela con il Napoli: nuovi contatti e fumata bianca adesso più vicina per la permanenza in Turchia del centravanti nigeriano. La Juve accoglie il nuovo Dt Modesto e accelera per la conferma sotto la Mole di Conceicao e Kolo Muani. Il Milan sfida il Fenerbahce e rilancia per Brown per il post Theo Hernandez.

LIVE

12:55 Calvani dal Genoa al Frosinone: visite mediche a Villa Stuart Ieri pomeriggio, presso la clinica Villa Stuart, si sono conclusi gli esami radiologici per Gabriele Calvani. Il giovane difensore di proprietà del Genoa passa al Frosinone con la formula del prestito.

12:36 Juve, 35 milioni per l'erede di Douglas Luiz: il punto di CM.IT Grandi manovre a centrocampo per la Juventus, che ha messo nel mirino anche la Premier League. Il punto di CM.IT.

12:01 Fiorentina, ufficiale Pioli: l'annuncio del club Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina. È arrivato anche il comunicato ufficiale del club viola: “ACF Fiorentina comunica che il nuovo allenatore della Prima Squadra viola è Stefano Pioli, Pioli che torna a Firenze dopo aver indossato la maglia viola da calciatore, tra il 1989 e il 1995, e guidato da allenatore i gigliati dal 2017 al 2019, ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2028″.

11:43 CM.IT | Inter, Asllani e Buchanan in partenza: gli scenari In uscita all’Inter ci sono anche Asllani e Buchanan: la situazione sul futuro dell’ex Empoli e del nazionale canadese. 💰 L’#Inter valuta #Asllani 15-20 milioni: sondaggi di Betis e Bologna, anche se per il momento non c’è ancora una trattativa aperta. Per #Buchanan il Sassuolo ha mosso passi concreti e tutte le parti in causa la prossima settimana proveranno a trovare la quadra @calciomercatoit pic.twitter.com/PfpMD8q9p4 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 12, 2025

10:26 CM.IT | Milan, sfuma Brown: vola da Mourinho Niente da fare per il Milan: Archie Brown ha scelto il Fenerbahce e volerà in Turchia alla corte di Mourinho. 🔴⚫️#Brown ha scelto la Turchia. Niente Milan, che non è riuscito ad accontentare gli agenti del giocatore @calciomercatoit — Martin Sartorio (@MartinSa1988) July 12, 2025

10:02 Napoli-Galatasaray: Inzaghi alla finestra per Osimhen L’Al-Hilal di Simone Inzaghi resta alla finestra per Osimhen, con il Galatasaray che continua a spingere intanto per trovare l’accordo definitivo con il Napoli.

09:25 Juventus, nuova offerta al PSG per Kolo Muani La Juventus insiste per Conceicao e Kolo Muani: nuova proposta al Paris Saint-Germain per il centravanti francese.