Juventus, svolta Kolo Muani: la cifra giusta per convincere il Paris Saint-Germain

Da Torino, la mossa di Comolli per ottenere il via libera all’affare: formula e dettagli per la conferma del centravanti

Dopo Jonathan David, c’è ancora tanto da fare per mettere a punto l’attacco della Juventus nella prossima stagione. Sono le operazioni in prima in linea in questo momento quelle prioritarie per i bianconeri, con una delle missioni principali mirata alla conferma di Kolo Muani.

L’attaccante francese ha avuto un ottimo impatto, con i suoi gol è stato determinante per il raggiungimento del quarto posto e da lui si vorrebbe ripartire. Non è un caso che Comolli sia al lavoro per il nuovo prestito di Kolo Muani e per l’arrivo di Jadon Sancho. Sono giorni decisivi per il doppio affare che potrebbe dare un volto davvero competitivo all’attacco juventino. Nel frattempo, Juventus che punta anche al riscatto di Conceicao, rivisitando le condizioni con il Porto. Il tutto, mentre si ragiona sulle condizioni di uscita di Dusan Vlahovic. La scelta pro Kolo Muani, del resto, è stata compiuta da tempo.

Juventus, Kolo Muani in prestito oneroso: il rilancio decisivo

C’è un tipo di proposta che potrebbe far sì di ottenere dal Psg l’apertura alla permanenza a Torino. Assodato che Luis Enrique non punta su Kolo Muani, i francesi vorrebbero l’obbligo di riscatto e non il diritto, da esercitare da parte dei bianconeri nel 2026. Ma c’è una chiave che può convincere i campioni d’Europa.

Comolli potrebbe infatti proporre un prestito oneroso e l’inserimento di condizioni mediamente raggiungibili per il riscatto tra un anno. La cifra da sottoporre ai francesi si aggirerebbe sui 10 milioni di euro. Vedremo, nei prossimi giorni, se da questo punto di vista i contatti tra Torino e Parigi andranno a buon fine. Tudor dal canto suo ci spera, come il resto di tutto l’ambiente, colpito favorevolmente dalle prestazioni del giocatore.