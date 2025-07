Juve, 35 milioni per l’erede di Douglas Luiz: il punto di CM.IT

Grandi manovre a centrocampo per la Juventus, che ha messo nel mirino anche la Premier League

Alle prese con la telenovela Dusan Vlahovic, la Juventus ha già rinforzato l’attacco con l’ingaggio a parametro zero di Jonathan David, ma continua a lavorare anche su altri fronti per regalare a Igor Tudor una rosa all’altezza entro l’inizio del precampionato, nella consapevolezza che un buon mercato in entrata dovrà per forza di cose passare da un ottimo rendimento sul fronte delle cessioni.

Arrivati la scorsa estate con le stigmate dei grandi colpi, Nico Gonzalez e Douglas Luiz sono finiti dopo appena una stagione sulla lista dei calciatori sacrificabili. Nonostante un’annata decisamente al di sotto delle aspettative, il centrocampista brasiliano annovera ancora degli estimatori in Premier League (il West Ham sta facendo sul serio dopo il rifiuto di Richard Rios) e in Arabia.

Juventus su André: il borsino dei centrocampisti

Attraverso la cessione dell’ex Aston Villa, Damien Comolli spera di riuscire a finanziare almeno parzialmente l’arrivo di un nuovo centrocampista. In mediana, il sogno dei bianconeri rimane Ederson. Pur non avendo al momento il fiato sul collo dell’Inter, pronta ad entrare in corsa solo nel caso in cui dovesse ritornare d’attualità una cessione di Calhanoglu, la Juve deve fare i conti con le elevate richieste dell’Atalanta, fissate in 50 milioni di euro.

Per condurre un affondo deciso con i bergamaschi, ci sarebbe bisogno della cessione di Douglas Luiz e di McKennie ed è per questo che alla Continassa stanno prendendo in considerazione anche piste alternative. Tra queste, secondo Calciomercato.it, quella che conduce ad André Trinidade non rappresenta al momento il piano A.

Valutato non meno di 35 milioni di euro dal Wolverhampton, il classe 2001 piace anche a Liverpool, Manchester United e Tottenham. Non è escluso che i bianconeri possano pensare a uno scambio con uno degli esuberi presenti in rosa, ma allo stato attuale dell’arte, l’obiettivo più realistico in mediana è Granit Xhaka.

Accostato alla #Juventus in queste ore, #André piace anche a diversi club di Premier, compresi #Liverpool e #ManchesterUnited. Per il #Wolverhampton vale almeno 35 milioni @calciomercatoit — daniele trecca (@danieletrecca) July 11, 2025

Trattato a lungo dal Milan, il centrocampista svizzero può sbarcare a Torino a cifre decisamente più accessibili, anche se la Juventus sta provando ad abbassare le richieste del Bayer Leverkusen. Lavori in corso, dunque, in mediana, con trattative che potrebbero entrare nel vivo nelle prossime ore, sia in entrata che in uscita.