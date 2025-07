Juventus, si accende il Derby d’Italia per Ederson: scambio più cash | CM.IT

Non c’è solo l’Inter sulle tracce di Ederson: anche il club bianconero studia il ‘colpaccio’ a centrocampo

La Juventus piazza il primo colpo del mercato estivo: Jonathan David è ufficialmente un nuovo attaccante bianconero dopo la firma quinquennale venerdì con la ‘Vecchia Signora’.

Rinforzo di spessore nel reparto offensivo per Tudor, in attesa di sviluppi su altri fronti in attacco. Il Dg Comolli continua infatti il pressing per Sancho, oltre a tenere viva l’opzione (complicata ma non impossibile) che porta a Victor Osimhen.

La dirigenza della Continassa, inoltre, prosegue le negoziazioni per la conferma di Kolo Muani, anche se per il momento non c’è l’accordo con il Paris Saint-Germain. I bianconeri vogliono rinnovare il prestito, mentre il PSG punta a cedere a titolo definitivo il nazionale francese o a garantirsi l’obbligo di riscatto nel 2026.

Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per Ederson: sul piatto anche Nico Gonzalez

Ma non c’è solo l’attacco nei pensieri di Comolli e dei dirigenti della Juventus. Con Douglas Luiz in uscita e fuori da piani di Tudor (al pari di Vlahovic), il sodalizio bianconero studia un innesto importante anche in mediana.

Accantonato il ‘sogno’ Tonali, che era un profilo seguito soprattutto da Giuntoli, nei desideri della ‘Vecchia Signora’ per il centrocampo c’è adesso Ederson. Il gioiello dell’Atalanta viene ritenuto il tassello ideale per compiere il salto di qualità in mezzo al campo, con la ‘Dea’ che valuta il brasiliano non meno di 50 milioni di euro. Pista quindi difficile per il prezzo imposto dalla società orobica, ma anche per la concorrenza visto l’interesse concreto per Ederson della rivale Inter in caso di divorzio da Calhanoglu.

La Juve comunque riflette su un possibile assalto e vuole avvicinarsi il più possibile alle richieste dell’Atalanta come appreso da Calciomercato.it. Sul tavolo delle trattative possono entrare alcune contropartite: Nico Gonzalez è tra i cedibili e piace alla dirigenza bergamasca, da non scartare inoltre che la ‘Vecchia Signora’ metta sul piatto gli esuberi Weah e Mbangula. La Juve è sul pezzo per Ederson: si accende il Derby d’Italia con l’Inter.