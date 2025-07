Juve-Rashford, come stanno le cose: nuovi contatti col Barcellona | CM.IT

L’attaccante inglese è di nuovo in uscita dal Manchester United. Ai bianconeri proposto quando c’era ancora Giuntoli

Rashford è tornato al Manchester United, ma senza disfare la valigia. L’inglese rimane infatti fuori dal progetto di Ruben Amorim, ecco perché fratello e intermediari vicini hanno cominciato il cosiddetto giro delle sette chiese.

In queste ore il ‘Sun’ lo ha accostato alla Juventus parlando di un interesse concreto dei bianconeri nei suoi confronti. In tal senso, Calciomercato.it non ha raccolto conferme.

Quel che certo è che ai bianconeri è stato offerto nell’inverno scorso: c’era ancora Giuntoli e il profilo interessava, ma c’era – e c’è ancora – un ostacolo enorme rappresentato dall’ingaggio di circa 13 milioni di euro bonus esclusi.

Scade a giugno 2028 il contratto di Rashford col Manchester United, col quale la Juve sta parlando di Sancho.

Nello stesso periodo, Rashford è stato offerto anche alle altre big di Serie A, dall’Inter al Napoli passando per il Milan.

I rossoneri, come noto, sono stati gli unici a lavorarci concretamente nella scorsa finestra di gennaio, poi furono fatte altre scelte con l’inglese alla fine passato all’Aston Villa.

Con la squadra di Emery ha fatto bene: 4 gol e 6 assist in 17 partite. I ‘Villans’ avevano un diritto di riscatto superiore ai 40 milioni di euro che non è stato esercitato, anche perché è stata mancata la qualificazione alla prossima Champions.

Rashford-Barcellona: nuovi contatti nella prossima settimana

Così Rashford è tornato sul mercato. La Serie A è una meta gradita, come già abbiamo scritto a gennaio, ma il ‘sogno’ rimane il Barcellona. La pista blaugrana potrebbe scaldarsi visto che è sfumato Nico Williams, con tutti gli ostacoli del caso tra prezzo del cartellino e stipendio.

Il club di Laporta è tornato a muoversi per il 27enne di Manchester, seppur in maniera marginale. Come raccolto da Calciomercato.it, però, nella prossima settimana sono previsti nuovi contatti per Rashord, che lo United riproverà a cedere a titolo definitivo.