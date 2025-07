DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 10 luglio LIVE

La volontà di Jashari, che ha detto sì al Milan per circa 3 milioni di euro netti a stagione, è chiara. La conosce anche il suo attuale club, ma non è servita per accontentarlo. Il braccio di ferro, dunque, continua: il Milan, al momento, non ha deciso di forzare la mano. Come appreso da Calciomercato.it, il club rossonero non ha ancora preso posizione in merito alle dichiarazioni dei dirigenti del Club Brugge. Nessun commento. Di fatto, la trattativa è in stand-by e rischia di saltare per pochi milioni.