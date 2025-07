Pisa, un jolly dalla Bundesliga per l’attacco di Gilardino | ESCLUSIVO

I nerazzurri a caccia di rinforzi per il reparto offensivo. L’ultima pista porta in Germania per un eclettico bomber da 88 gol in carriera

Da Nzola a Dany Mota passando per Cutrone fino ad arrivare a Giovanni Simeone: negli ultimi giorni tanti attaccanti sono stati accostati al neopromosso Pisa. La sensazione è che il club toscano voglia fare almeno due nuovi innesti nel reparto offensivo di Alberto Gilardino: una prima punta e esterno d’attacco.

Per quanto riguarda questo secondo ruolo, spunta una nuova candidatura. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, infatti, sul taccuino dei nerazzurri è finito il nome di Marco Richter. Si tratta di un jolly d’attacco che può giocare sia da ala a destra che a sinistra, sia da trequartista e all’occorrenza come seconda punta.

Il 27enne nativo di Friedberg, che vanta anche tre presenze nella Nazionale maggiore tedesca, è tornato al Mainz dopo una stagione passata in prestito all’Amburgo, che ha contribuito a riportare in Bundesliga. Da quanto appreso dalla nostra redazione, il Pisa ha chiesto Richter con la stessa formula. Considerando tutte le competizioni, l’ex Augsburg in carriera ha già messo a segno 88 gol. I prossimi saranno per Gilardino? Staremo a vedere.