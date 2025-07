Dopo Hernandez: Brown a rischio, Mourinho fa sul serio. Attacco? E’ un’altalena di nomi

Il Milan è pronto a rafforzare le corsie difensive: l’inglese del Gent è in cima alla lista della spesa di Igli Tare, ma serve fare in fretta

Archie Brown è tra i profili che più piacciono al Milan per sostituire Theo Hernandez. In attesa di novità per Jashari, Igli Tare ha iniziato a fare sul serio per rafforzare le corsie laterali di difesa.

Dopo la partenza del francese, Massimiliano Allegri aspetta il nuovo terzino sinistro: ormai da qualche giorno, il Diavolo ha così intensificato i contatti con il Gent, proprietario del cartellino del giocatore inglese. L’obiettivo è riuscire a trovare un’intesa con il club belga il prima possibile, ma potrebbe essere già tardi.

Brown, infatti, piace ai Wolves e soprattutto al Fenerbahçe di José Mourinho che ha mosso passi concreti, trovando un accordo con il club belga. Il Milan, dunque, deve fare in fretta se vuole davvero prendere il giocatore che viene valutato dal Gent poco più di 8 milioni di euro

Milan, non solo Brown: Tare a caccia di rinforzi, il punto sull’attacco

Il lavoro da fare per Igli Tare non è certo poco. Il dirigente albanese dovrà acquistare anche un terzino destro, e i nomi di Pubill e Doué sono attualmente i candidati principali a ereditare il posto che negli ultimi mesi è stato di Davide Calabria e Kyle Walker.

Poi sarà la volta del centravanti, per il quale continuano a circolare davvero molti nomi. Negli ultimi giorni sono salite le quotazioni di Nicolas Jackson, che può lasciare il Chelsea per circa 35 milioni di euro, e di Victor Boniface, che il Bayer Leverkusen valuta oltre 50 milioni.

Ma sullo sfondo resiste l’idea Dusan Vlahovic: un’ipotesi da far decollare negli ultimi giorni di mercato, quando le condizioni potrebbero diventare favorevoli per il Milan. Igli Tare, d’altronde, ha chiesto tempo, consapevole del fatto che ad agosto il prezzo di un giocatore ritenuto in esubero è destinato ad abbassarsi.

Un discorso che vale per Vlahović, così come per tutti quei calciatori che potrebbero faticare a trovare spazio nelle rispettive squadre. La lista per il colpo in attacco è dunque destinata ad arricchirsi di altri nomi, come può essere quello di Tolu Arokodare del Genk: una decisione definitiva, d’altronde, non è stata ancora ancora presa. Igli Tare è vigile e pronto a cogliere l’occasione migliore per il suo Milan.  La scelta del centravanti  non si può sbagliare.