Machin riparte dopo il Monza: piace a due squadre tra Turchia e Grecia | ESCLUSIVO

Il centrocampista classe ’96 è svincolato al termine del contratto con i brianzoli e ha mercato all’estero: in corso i colloqui, anche con una squadra che giocherà le coppe

C’è un mercato parallelo insieme a quello che stanno portando avanti le big di Serie A, pian piano sempre più movimentato anche in uscita. Basti pensare all’Atalanta che sta per cedere il capocannoniere dell’ultimo campionato, Mateo Retegui, per la cifra monstre di quasi 70 milioni di euro. Con ingaggio faraonico da 20 milioni all’italoargentino. Ma nelle prossime settimane può riservare sorprese anche il mercato degli svincolati, ‘capitanato’ da Lorenzo Insigne che si è liberato dal Toronto ed è tornato in Italia nella speranza di trovare squadra. Senza contratto è attualmente anche José Machin, dopo la scadenza dell’accordo con il Monza e la stagione vissuta in prestito tra Frosinone e Cartagena.

Il guineano – cresciuto nella Roma – è pronto a ripartire da una nuova esperienza, anche tornando all’estero. Intorno al centrocampista classe ’96 c’è movimento, soprattutto fuori dall’Italia. In questo momento sono sostanzialmente due le opzioni principali: come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, una è il Kasimpasa in Turchia, l’altra invece l’AEK Atene. Entrambe sono interessate, sono in corso i colloqui con l’entourage.

Soprattutto quella greca è una pista di prestigio, che affascina molto considerando la rosa: ci sono tanti ex Serie A come Brignoli, Strakosha, Pereyra e Lamela oltre a due nomi di grido come Vida e Martial. L’AEK tra due settimane comincerà anche il suo cammino nei turni di qualificazione della Conference League. Per Machin c’erano stati sondaggi anche dalla Spagna, non approfonditi.