Sutalo resta in orbita Serie A: il Porto deve agire in fretta | CM.IT

Il difensore croato è stato vicino alla Fiorentina nel 2023, prima del passaggio all’Ajax

Josip Sutalo ha sfiorato la Serie A nell’estate di due anni fa. Ci provò concretamente la Fiorentina, ma alla fine a spuntarla fu l’Ajax versando nelle casse della Dinamo Zagabria circa 20 milioni di euro.

Ancora oggi è la quinta operazione più importante, in termini economici, di tutta la storia della società croata.

Dopo due anni in Eredivisie, il difensore nato in Bosnia potrebbe dire addio ai ‘Lancieri’, coi quali ha collezionato 77 presenze e messo a segno 4 gol.

Come appreso da Calciomercato.it, per Sutalo si registrano movimenti anche dal massimo campionato italiano: dalla stessa Fiorentina al Torino, passando per il Como fino all’Atalanta, il 25enne è un profilo molto apprezzato.

Il #Porto vuole #Sutalo ma, siccome il difensore ha molto mercato in Italia, i portoghesi devono sbrigarsi per ingaggiarlo.#calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 10, 2025

Questi club, e qualche altro straniero insidiano il Porto dove è appena approdato Farioli, allenatore di Sutalo (25 presenze con la Croazia) fino a un paio di mesi fa proprio ad Amsterdam.

Il club presieduto da Villas Boas vuole regalare Sutalo al tecnico, ma deve però agire in fretta proprio in virtù del fatto che sul classe 2000, legato all’Ajax fino a giugno 2028, sono in pressing tante società, incluse quelle di Serie A.