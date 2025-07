Calciomercato, tutte le notizie di martedì 8 luglio

Inizia una nuova giornata di trattative e affari, segui con noi tutte le notizie e gli aggiornamenti in tempo reale

Vertice Inter: Chivu in sede per pianificare i prossimi colpi sul mercato, Ederson e Leoni in cima ai desideri del tecnico nerazzurro. Il Milan riparte da Allegri e continua a spingere per Jashari, mentre a per la fascia c’è Doue. Il Napoli non si ferma: dopo Noa Lang è pronto a chiudere per Beukema. La Juve, con Osimhen lontano, punta alla conferma di Kolo Muani e Conceicao, oltre al pressing su Sancho.

23:54 Juve-Vlahovic, viva l'idea rescissione E’ viva l’idea di una risoluzione del contratto per Dusan Vlahovic, che non rientra più nei piani della Juventus.

23:08 Napoli, rispunta Lookman per l'attacco Il Napoli torna a pensare a Lookman per l’attacco. Un’idea, secondo Sky Sport, che può decollare qualora gli azzurri decidessero di abbandonare la pista Nunez e puntassero su Lucca. Per la porta, inoltre, il Napoli sta lavorando su Noah Atubolu, valutato 18 milioni di euro

Napoli, Osimhen si avvicina al Galatasaray Dalla Turchia sono certi che il Galatasaray sia pronto a sborsare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria. Con il Napoli andrebbero solamente concordati i termini del pagamento. Termini che al momento non piacciono ad Aurelio De Laurentiis.

22:11 Inter, nuovo prestito per Franco Carboni 🔜 #Inter – Positivo l’incontro nel pomeriggio nella sede nerazzurra: Franco #Carboni vicino al prestito all’#Empoli per la prossima stagione 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 8, 2025

22:03 Roma, Svilar 'annuncia' il rinnovo Con un post su Instagram, Svilar anticipa l’annuncio sul rinnovo di contratto con la Roma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SVILAR (@svilar_mile)

21:47 Genoa, sfuma Obrador Niente Genoa per Rafa Obrador. Il 21enne spagnolo è pronto a legarsi al Benfica. Costo dell’operazione, cinque milioni di euro

21:43 Inter, Carboni via in prestito VALENTIN CARBONI IN PRESTITO! 🇦🇷 #Inter – Il #Genoa spinge per Valentin #Carboni: il club ligure ha mosso dei passi concreti nelle ultime ore e si avvicina al prestito del fantasista argentino 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/NtWDAPR44k — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 8, 2025

21:41 Torino, colpo Ismajli Il Torino ha annunciato Ardian Ismajli, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027

21:06 De Paul, futuro con Messi Secondo Damian Augusto Villagra, Rodrigo De Paul sarebbe pronto a trasferirsi all’Inter di Miami di Lionel Messi.

20:58 Napoli: Nunez e Lucca, ecco come stanno le cose Napoli: NUNEZ E LUCCA, le ultime di Calciomercato.it! Il #Napoli resta al lavoro per Darwin #Nunez dopo l’offerta da oltre 50 milioni di euro. Nuovi contatti con gli intermediari dell’affare. #Lucca, però, non scompare ancora dai radar e resta un obiettivo sempre attuale#calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 8, 2025

20:54 UFFICIALE Verona: ingaggiato il brasiliano Giovane Giovane è del Verona! Confermata la notizia di Calciomercato.it. ✅ 💪🏻 https://t.co/i1Z8AdfvRg — daniele trecca (@danieletrecca) July 8, 2025

20:49 Osimhen, Calhanoglu e Morata: vicepresidente Galatasaray è a Milano Il Galatasaray sbarca a Milano! Il vicepresidente del club turco, Abdullah Kavukcu, è atterrato nel capoluogo lombardo. Menu? Osimhen (il Napoli, per ora, vuole solo i soldi della clausola), Calhanoglu e Morata (risoluzione del prestito).

20:09 Dumfries, sondaggi da Bayern e Premier LE ULTIME SU DUMFRIES. Sondaggi esplorativi da Premier e Bayern Monaco per Dumfries. @interliveit @calciomercatoit pic.twitter.com/4m1myMjH0Q — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) July 8, 2025

19:30 Botafogo, UFFICIALE: Davide Ancelotti nuovo allenatore Davide Ancelotti, dopo le tante esperienze da vice insieme a suo padre Carlo, inaugura la sua carriera da capo allenatore dalla panchina del Botafogo: ora è ufficiale, contratto di un anno e mezzo fino al termine del 2026.

19:18 Incontro tra Inter ed Empoli, no comment dei toscani Concluso l’incontro tra le dirigenze di Inter ed Empoli, il ds dei toscani Gemmi non commenta all’uscita dalla sede nerazzurra. 🎥 #Inter – Bocche cucite del Ds dell’#Empoli #Gemmi dopo l’incontro con la dirigenza nerazzurra 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/iQ4ULlheLK — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 8, 2025

19:07 Juventus, contatti continui per Weah al Marsiglia | CM.IT Proseguono positivamente i contatti tra la Juventus e il Marsiglia per Timothy Weah. L’esterno americano è sempre più vicino al ritorno in Ligue 1, desideroso di mettersi agli ordini dell’allenatore Roberto De Zerbi. C’è grande feeling tra le parti, l’affare si può chiudere per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Proseguono positivamente i contatti tra #Juventus e #Marsiglia per #Weah. L’esterno è sempre più vicino al ritorno in Ligue 1, desideroso di mettersi agli ordini di RDZ. Grande feeling tra le parti, l’affare si può chiudere per una cifra vicina ai 15 mln @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) July 8, 2025

18:56 Inter, incontro con l'Empoli per Carboni e non solo La dirigenza dell’Empoli in sede dell’Inter per incontrare i nerazzurri: sul piatto discussioni su Valentin Carboni e altri giocatori per eventuali prestiti. 🧐 #Inter – Incontro in corso in sede con la dirigenza dell’#Empoli: sul tavolo dei colloqui il prestito di Franco #Carboni e di altri giovani nerazzurri 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/eLkWwnZys4 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 8, 2025

16:33 Inter, summit in sede con l'intermediario Petralito L’agente e intermediario Petralito è stato intercettato all’uscita della sede nerazzurra: “Qualche nome in ballo con l’Inter? Solo una visita esplorativa con la dirigenza”. 🗣️ #Inter – L’agente e intermediario #Petralito all’uscita della sede nerazzurra: “Qualche nome in ballo con l’#Inter? Solo una visita esplorativa con la dirigenza” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/ZL32sZfZzI — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 8, 2025

14:12 Kumi è dell'Avellino: i dettagli Justin Kumi è un giocatore dell’Avellino. Oggi ha sostenuto le visite di idoneità pre acquisto a Villa Stuart. Il centrocampista centrale del Sassuolo passa in prestito secco alla società irpina, dopo che la scorsa stagione era in prestito alla Reggiana.

14:02 Kean, il Manchester United interessato Come vi abbiamo anticipato alcuni giorni fa, in Inghilterra confermano: il club più interessato a Moise Kean in questo momento è il Manchester United. La clausola di 52 milioni dell’attaccante della Fiorentina scade il 15 luglio.

13:29 Kokcu vuole il Besiktas: sta facendo pressione sul Benfica Il Besiktas continua a spingere per Orkun Kokcu, accostato anche a Inter e Roma. Il centrocampista, secondo Yagiz Sabuncuoglu, ha rifiutato tutte le offerte ricevute fino ad ora e sta facendo pressione sul Benfica perché accetti.

12:50 Grealish resta nel mirino del Napoli: le cifre Secondo ‘The Guardian’, il Napoli è ancora tra le squadre interessate a Jack Grealish. De Bruyne vorrebbe riabbracciare il suo ex compagno e sta cercando di sponsorizzare il suo arrivo. Il costo è di circa 45 milioni, ma il nodo è l’ingaggio.

12:13 Atalanta, Juric vuole Amrabat: distanza sul prezzo CM.IT | Juric vorrebbe riportare in Serie A Sofyan Amrabat, ma c’è distanza sul prezzo. I bergamaschi lo valutano sui 15 milioni (bonus inclusi), il Fenerbahce ne chiede non meno di 20. Il mediano marocchino piace molto in Arabia Saudita.

11:30 Palermo, ufficiale l'arrivo di Augello Tommaso Augello riparte dal Palermo. Dopo la fine dell’avventura al Cagliari, i rosanero hanno ufficializzato l’ingaggio del terzino, colpo di lusso per la B.

10:58 Roma-Svilar, ci siamo per il rinnovo La Roma e Mile Svilar hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto che dovrebbe essere firmato già entro la settimana.

10:29 Napoli, stretta finale per Beukema dopo Lang Il Napoli, dopo aver definito l’arrivo di Noa Lang, stringe i tempi per il colpo Beukema dal Bologna.

10:25 Napoli, non c'è l'accordo col Galatasaray per Osimhen Victor Osimhen ha trovato l’accordo con il Galatasaray e spinge per restare in Turchia: il club di Istanbul, però, al momento non ha soddisfatto le richieste economiche del Napoli sulla clausola da 75 milioni del bomber nigeriano.

09:03 Juventus, spunta Xhaka per il centrocampo Dopo il Milan, anche la Juventus sarebbe sulle tracce di Xhaka a centrocampo come riporta ‘Tuttosport’.

08:18 CM.IT | Pessina può lasciare il Monza: tre pretendenti in Serie A Resta in bilico la permanenza al Monza di capitan Pessina, che in Serie A piace a Torino, Genoa e Cagliari. 🧐 #Pessina ha iniziato il ritiro con il #Monza, ma la sua permanenza resta in bilico: sulle tracce del capitano dei brianzoli in Serie A ci sono #Genoa, #Torino e #Cagliari 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 7, 2025